Video: el fuerte golpe que sufrió Kevin De Bruyne y lo sacó de la final de la UEFA Champions League

El Chelsea se terminó llevando la UEFA Champions League sobre el Manchester City. Durante el desarrollo del encuentro, Kevin de Bruyne venía siendo uno de los futbolistas más participativos por parte de los “Cityzens”. Por el jugador belga pasaban la mayoría de las ofensivas del equipo de Pep Guardiola, que lo intentó hasta el final. Sin embargo, un duro choque entre De Bruyne y Antonio Rüdiger, dejó “nocaut” al futbolista belga.

Your tears.

I will never forget it.

You will always be my hero.@DeBruyneKev pic.twitter.com/CAXdwc0HKw — You. (@Kev17Bruyne) May 29, 2021

El jugador de 29 años de edad le otorgó claridad al juego del City, hasta que en una jugada fortuita se topó con un muro que tiene por nombre: Antonio Rüdiger.

❌PASA EL HOMBRE O EL BALÓN… ¡Y YA SABES QUÉ SIGUE! Antonio Rüdiger y un choque que costó caro a Kevin De Bruyne… Manchester City 0-1 Chelsea#ChampionsxFOX pic.twitter.com/jL7sjq16cm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 29, 2021

En el minuto 55 del segundo tiempo, De Bruyne y el alemán tuvieron un fuerte choque que dejó a ambos futbolistas en el suelo. Sin embargo, la peor parte de la llevó el talentoso futbolista del Manchester City. El jugador internacional con la selección de Bélgica se mantuvo durante varios minutos en el suelo, mientras era atendido por el personal médico del club.

No obstante, el fuerte golpe lo llevó a abandonar el partido. De Bruyne salió del campo con un morado en su ojo izquierdo y la desilusión de perderse la final de la UEFA Champions League. En su lugar entró el delantero brasileño, Gabriel Jesús.

Man City's star Kevin De Bruyne leaves the pitch in tears in the #UCLFinal pic.twitter.com/4cF7iMaq6G — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) May 29, 2021

El cuerpo médico del conjunto inglés le suministró una bolsa con hielo al jugador, para que pudiera bajar la hinchazón de su ojo. Cerca del minuto 80 del partido, el futbolista tuvo que irse por unos instantes a los vestuarios ayudados por miembros del club, producto de su mareo.

De Bruyne y los memes sobre su choque con Rüdiger

Como es de esperarse, la creatividad de las personas en las redes sociales no se hizo esperar. Cientos de personas comenzaron a buscarle el lado cómico al choque entre los futbolistas.

De Bruyne ahora mismo pic.twitter.com/pqzoV6mlr8 — Guadi ツ (@francesconeta) May 29, 2021

Rudiger when De Bruyne thought he was gonna get going 😂 pic.twitter.com/mr6xXzTsLm — Q (@Q_031_) May 29, 2021

