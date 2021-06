$20.000 dólares de fianza pagó el dominicano Marcell Ozuna para salir de la cárcel

Luego de ser acusado de presuntamente estrangular a su esposa el beisbolista dominicano Marcell Ozuna obtuvo una fianza por $20.000 dólares para salir de la cárcel.

Para este lunes estaba programado el juicio donde se dictaminó que el toletero no puede estar cerca de su esposa por ninguna razón, aunque permanecerá en libertad tras pagar la fianza.

La defensa de Ozuna afirmó que la pareja está iniciando un proceso legal para el divorcio, y que en los próximos días se darán mayores detalles sobre el caso.

Por el momento, la demanda sigue y las investigaciones sobre los cargos de asalto agravado y estrangulamiento contra su pareja continúan.

Ozuna was granted a $20,000 bond earlier today and is to be released at some point today.

— David O'Brien (@DOBrienATL) May 31, 2021