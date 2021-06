Bella de la Vega afirma que el hermano de Gael García Bernal sufre de enfermedad mental

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A principios de año José Ángel García falleció luego de varios años de combatir la fibrosis pulmonar. Ahora, Bella de la Vega, viuda del director, ha dado de qué hablar con una fuerte revelación en la que confirmó que el hermano del actor Gael García, José Emilio García, sufre una enfermedad mental.

Todo se detonó luego de que una revista asegurara que el joven de 23 años está pasando por una dura depresión que supuestamente lo habría llevado a tener pensamientos suicidas, esto a causa de la muerte de su padre el pasado 22 de enero. Por ello Bella dio una entrevista al programa Ventaneando en donde dijo que al hijo del fallecido director lo diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad Borderline.

Quien fuera la última esposa del productor de cine también reveló que José Emilio consume drogas. “Marihuana y tachas, se iba a los raves y llegaba con tachas, llegaba muy drogado, le gusta mucho también porque es adicto a los raves, o sea le gusta irse a todos los eventos de música underground y todo ese tipo de música”, reveló.

La viuda del también actor comentó que José Emilio también amenazaba a su padre: “Siempre amenazaba, ‘si no me das dinero, me voy a quitar la vida, si no me ayuda en esto me voy a quitar la vida’, o sea, siempre fueron nada más amenazas”, dijo Bella de la Vega.

La ex concursante de Survivor México agregó que el joven nunca hizo nada de lo que decía, sin embargo preocupó mucho a su papá en vida. “Vivió con esa situación de que si algo hacía cayera la culpa en él. Esa fue la vida de mi pobre esposo. Todos esos años durante esa relación que tuvo anterior a mí”, dijo.

Sobre si existe alguna pelea entre ella y los hijos de su fallecido esposo, aseguró que ni con José Emilio ni con Gael García hay conflicto. Respecto a la herencia dijo que él le dejó casi 2 millones de pesos a su ex, para que pudiera tener su hijo una estabilidad económica.

José Emilio no se ha pronunciado públicamente sin embargo se mantiene activo en sus redes sociales, en donde expresa lo mucho que extraña a su papá.

Te podría interesar:

Bella de la Vega, “madrastra” de Gael García Bernal, es llamada “corriente y ordinaria”

Viuda de José Ángel García acusa a Gael García de no ayudar a su padre cuando estaba muy enfermo

Gael García despide a su padre, José Ángel García, con emotivo mensaje