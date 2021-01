Viuda de José Ángel García acusa a Gael García de no ayudar a su padre cuando estaba muy enfermo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los restos del actor y director de televisión, José Ángel García, fueron velados la tarde de este sábado 23 de enero, y aunque el lugar permaneció con pocos asistentes, su viuda compartió algunos detalles de los últimos días del padre de Gael García.

En entrevista con los medios de comunicación que asistieron a la agencia funeraria, Bella de la Vega habló acerca de la relación que mantenía su esposo con sus hijos, entre ellos el actor reconocido internacionalmente, Gael García Bernal, a quien señaló de haber minimizado la enfermedad de su padre:

“Sí un poquito (lo minimizó), pero José Ángel ya estaba muy mal, se oía muy mal y yo, si oigo así a mi mamá o a mi papá, yo voy a verlo. Si está postrado en una cama yo voy te saco de ahí y te llevo a un hospital a como dé lugar“, expresó conmovida.

La modelo y actriz aseguró que, aunque Gael se encontraba en México desde hacía varios días, decidió no visitar a su padre, quien ya se encontraba grave y así se lo hizo saber en una llamada telefónica que tuvieron antes de que fuera hospitalizado.

“Eso es lo que me duele mucho porque Gael andaba aquí en México cuando José Ángel le hablaba con mucho trabajo, le decía: ‘Hijo estoy muy mal ya mis pulmones no pueden más y no sé qué hacer’“, conversaciones que el protagonista de “Y tu mamá también” tomaba con ligereza, y únicamente le pedía a su papá que tuviera paciencia: “Cálmate, tomate una pastilla y hazte la prueba PCR y tómalo con calma, el trancazo de venir del mar a la Ciudad de México es muy fuerte no te preocupes”, recordó Bella.

La viuda del director de ‘La Rosa de Guadalupe’, quien causó polémica este sábado por publicar fotografías durante el funeral con el féretro abierto, aseguró sentirse triste por la decisión que tomó Gael de no ayudar a su papá y llevarlo a un hospital:

“Gael andaba en Valle de Bravo y no le dijo: ‘Voy a pasar a verte papá para ver si estás mal y te llevo a un hospital’, no, entonces yo me sentí todavía más triste“, agregó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Y es que, debido a que la comunicación entre el actor y ella era escasa, no lograron tomar una decisión en conjunto para que lo llevara a un hospital en donde le brindaran todas las atenciones médicas:

“Yo estoy segura de que en este momento podían salvarlo. Yo creo que hubiera habido una posibilidad“, puntualizó Bella de la Vega.