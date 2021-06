El IRS emite una nueva ronda de cheques de estímulo: cómo solicitar el tuyo si aún no te llega

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El Servicio de Rentas Internas (IRS) continúa enviando la tercera ronda de cheques de estímulo. El reparto que comenzó en marzo, tras la aprobación del Plan de Rescate Americano, está llegando a su fin.

El lote más reciente de pagos incluye 1.8 millones de cheques, la mayoría de los cuales son pagos complementarios o ‘plus-up’ para aquellas personas que “recibieron pagos basados en sus declaraciones de impuestos de 2019, pero son elegibles para un nuevo o mayor pago basado en tus declaraciones de impuestos de 2020 que fueron recientemente procesadas.” Esto coloca el número total de pagos suplementarios enviados en más de siete millones.

Alrededor de 400,000 millones de dólares fueron asignados para el envío de cheques de estímulo de $1,400 dólares, y en base a los números publicados por el IRS, el 97% de los depósitos han sido enviados. Se estima que el cincuenta por ciento de los pagos se hicieron a través de depósito directo, mientras que el resto fueron enviados como cheques de papel.

¿Qué debo hacer si no he recibido mi cheque de estímulo?

La mayoría de las personas y familias que tenían derecho a recibir un cheque de estímulo pero no lo han recibido pueden reclamar el dinero al presentar su declaración de impuestos de 2020. Los impuestos federales sobre la renta debían presentarse el 17 de mayo, pero si no tuviste la oportunidad de presentarla o pensaste que no necesitarías hacerlo, aún estás a tiempo.

El IRS ha mencionado que incluso las personas que no suelen presentar una declaración de impuestos deberían hacerlo este año porque hay muchos beneficios que podrían reclamar.

El IRS está trabajando para recopilar la información necesaria de aquellos que tienen derecho a recibir los pagos de estímulo. La información se pone a disposición del IRS cada vez que los individuos y las familias presentan sus impuestos.

Relacionado: Contribuyentes reclaman al IRS que aún no reciben el reembolso de impuestos de las prestaciones de desempleo

De los 1.8 millones de pagos efectuados la semana pasada, 900,000 cheques “se destinaron a personas que son elegibles de las que el IRS no disponía previamente de información para emitir un Pago por Impacto Económico, pero que presentaron recientemente una declaración de impuestos”.

Si presentaste tus impuestos de 2020 y aún no has recibido tu cheque de estímulo, el IRS ha creado una herramienta de seguimiento llamada Get My Payment.

Te podrá interesar: