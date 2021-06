Horóscopo: Qué le espera al signo de Leo en junio del 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en la zona once de tu rueda zodiacal, vas a estar enlazando diferentes mundos. En ese contexto y con tu capacidad leonina de centrar, vas a abocarte a la tarea de abrir un campo de principios que favorezcan a muchos. Tu palabra, escuchada y respetada.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 14, Júpiter favorece temas de dinero y asuntos legales. En tu trabajo, el contacto con personas influyentes te va a estimular a que ejerzas más tu propia autoridad. Consejo: no te comprometas a hacer más cosas de las que puedas hacer.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, planes a futuro que van a variar cada 18 minutos con la condición de no trazar nada aburrido y contactos intensos que no duren demasiado tiempo para no asfixiarte. Con estas condiciones vas a disfrutar de emociones compartidas todo el mes.

EL DESAFÍO. Equilibrio entre opuestos.

LA OPORTUNIDAD. Un cambio laboral a tu medida y a tu manera. Tú, feliz.

TU ALIADO. Con Libra, un salto hacia otra dimensión.

