Mayrín Villanueva ‘muy emocionada’ ante el estreno de ‘Si Nos Dejan’ por Univision

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mayrin Villanueva regresa a las pantallas de Univision como la protagonista de “Si Nos Dejan” interpretando al personaje de Alicia. La telenovela estelar de la cadena latina inicia el martes 1 de junio a las 9pm/8c y tendrá el tema musical interpretado por Belinda y Christian Nodal.

“Muy emocionada”, dijo la protagonista ante el estreno de la serie. “Desde la canción, que nos las han mantenido en suspenso, no la hemos escuchado. Muy emocionada con todo lo que hemos grabado. A parte la fotografía ha sido impecable, la dirección ha sido maravillo y los actores que son unos actorazos. Estamos todos a la expectativa de ver el primer capítulo y de poder disfrutar de esta maravillosa historia”.

En la historia, Alicia piensa tener la familia perfecta y todo su mundo se cae cuando descubre que su marido la engaña con una mujer más joven. Es en este momento cuando la protagonista decide tomar las riendas de su vida y empezar de nuevo haciendo todo lo que en muchos años no pudo hacer, algo que seguramente inspirará a la gente en casa.

“Es un aprendizaje para todas las mujeres de quitar ese estereotipo de que las mujeres a cierta edad ya no sentimos, ya no te ríes igual, ya no te puedes vestir así… tenemos tantos estereotipos que hay que romper para de verdad disfrutar. No es que tengas que hacer eso para ser feliz, pero que sí escuches, que siempre es momento de que si tuviste una pasión la puedas hacer. No por que tengas 50, 60 años… la edad que tengas, estás aquí, tienes el privilegio de estar vivo y tienes la oportunidad de hacer lo que tengas que hacer”, explicó Villanueva.

Para Mayrín, “el machismo empieza desde la casa” y la actriz dice que la manera en que la sociedad pueda avanzar es “educando”.

“Empieza por uno mismo, si tu empiezas respetando a los demás”, agregó.

La historia original de “Si Nos Dejan” fue creada por Bernardo Romero Pereiro que realizó la telenovela en Colombia con el nombre de “Señora Isabel”. Desde entonces, la historia se adaptó dos veces más, primero en México como “Mirada de Mujer” con Angélica Aragón y después en Colombia con Victoria Ruffo. Mayrín dice no temer a las comparaciones anteriores ni las críticas.

“Estoy feliz y muy tranquila de saber que estamos haciendo algo maravilloso y es algo que ni siquiera lo pienso, es algo que solo ensucia el trabajo tan limpio que se está haciendo aquí”, dijo la protagonista.