The Conjuring 3: Cuándo se estrena y dónde verla

The Conjuring: The Devil Made Me Do It o The Coujuring 3 (El Conjuro 3) está próxima a estrenarse, lo que traerá el terror de regreso a la pantalla grande. La nueva película del universo de los expedientes Warren se estrenará el próximo 4 de junio. Aquí te dejamos todos los detalles del esperado film.

La película está protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson quienes le dan vida a los Warren, un matrimonio dedicado a la investigación de casos paranormales e inexplicables. Estos peculiares personajes intentarán resolver el caso de un crimen ocurrido en 1981. Warner Bros. ha revelado algunos detalles de la trama, asegurando que la escalofriante historia tendrá terror, asesinatos y un mal desconocido.

La película The Conjuring 3 está basada en un caso real que conmocionó a los experimentados investigadores Ed y Lorraine.

La historia iniciará con la lucha por el alma de un niño que acaba arrastrando a los protagonistas a un enorme caos. Este caso representó la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un presunto asesino utilizó la posesión demoníaca como defensa.

La cinta se estrenará tanto en Estados Unidos como en América Latina el próximo viernes 4 de junio en los cines y en la plataforma HBO Max, esta última estará disponible para Latinoamérica hasta el 29 de junio por lo que los fans del terror tendrán que esperar un poco más si quieren verla desde la comodidad de su hogar.

The Conjuring: The Devil Made Me do It es la secuela de las películas The Conjuring y The Conjuring 2, estrenadas en 2013 y 2016 respectivamente. Es la octava entrega de la franquicia The Conjuring Universe.

Al día de hoy las películas de este universo cinematográfico le han dejado a Warner ganancias notables, desde la primera entrega en 2013, las películas han generado aproximadamente $260 millones de dólares de acuerdo con el medio Deadline. Tan sólo el film The Nun logró hacer 17 veces su presupuesto, haciéndose con ganancias de aproximadamente $22 millones de dólares tras su estreno en el cine.

