Canelo, en plena luna de miel, manda “a la mierda” a Óscar de la Hoya

Luego de la salida de Saúl “Canelo” Álvarez de Golden Boy Promotions las relaciones entre el tapatío y Óscar de la Hoya no quedaron nada bien, y ambos viven enfrentándose de forma mediática.

Y es que hasta en plena luna de miel, Canelo sigue ventilando su pugna con de la Hoya, y en este caso el ring de pelea fueron las redes sociales.

El nuevo escándalo entre Álvarez y de la Hoya de generó luego que el expromotor le criticó a Canelo una lección que le daba a un niño boxeador, a través de un comentario en Instagram.

En los comentarios de la publicación se puede apreciar el impasse entre ambos. Y las respuestas de los seguidores.

Canelo no se quedó atrás y le replicó “Do me a favor and go fuck yourself (hazme el favor y vete a la mierda)”.

De la Hoya le dijo en inglés, “Por favor, este tipo hace todo mal. Cabeza arriba cuando pega ganchos. Pisando los talones y con los pies planos. ¿Qué más? Ah si, evita a Charlo”.

Mencionó a Charlo insinuando que Canelo ha evitado un combate contra Jermall Charlo por miedo a salir derrotado.