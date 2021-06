Descubre el 11 titular del equipo de Pelé disponible para desafiar en FIFA 21

Si te gusta jugar al FIFA 21 ya está disponible para desafiar al equipo de Pelé en el videojuego en la modalidad FUT Champions. El Rey Pelé, el mejor jugador de Brasil de todos los tiempos, armó un 11 titular enfocado cien por ciento a atacar. En la alineación solo incluyó dos defensores centrales de oficio: Sergio Ramos y Thiago Silva.

Sorprende que en el equipo de O Rei no aparezca ningún mediocampista sino puros jugadores de ataque. Pese a que elegió al portugués Cristiano Ronaldo como mejor jugador del mundo el año pasado, esta vez no tuvo problemas para decidir entre él y Messi porque también incluyó al jugador del FC Barcelona en su team.

Manuel Neur; Carlos Alberto, Thiago Silva, Sergio Ramos; Mo Salah, Neymar, Diego Maradona, Son Heung-Min, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé son los jugadores elegidos por Edson Arantes do Nascimento, el nombre de pila de Pelé.

La cuenta oficial de EA Sports en Twitter escribió: “El Mejor de Todos los Tiempos del Mejor de Todos los Tiempos. El equipo de Pelé está disponible para desafiar en FUT Champions en FIFA 21 por tiempo limitado”.

The GOATs' GOAT 🐐

.@Pele's Featured Squad Battle side is available to challenge in #FUT in #FIFA21, for a limited time. 🎮⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/7qNiDSTtSW

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 31, 2021