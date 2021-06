Julio Urías, Víctor González y Fernando Valenzuela encabezan visita de Dodgers a niños migrantes en albergue

Los mexicanos Julio Urías, Víctor González y Fernando Valenzuela fueron parte de una delegación de Los Angeles Dodgers que realizó una visita a los niños migrantes que se encuentran alojados en un albergue de emergencia en la ciudad de Long Beach.

Otros hombres destacados en el grupo que visitó este 1 de junio a los niños fueron Albert Pujols, el joven lanzador Edwin Uceta y los cronistas Jaime Jarrín y Pepe Yñiguez. El evento fue en asociación con UCLA Health y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

El albergue de Long Beach es uno de varios en el sur de California para ayudar a solventar la emergencia de los niños migrantes retenidos en la frontera, en una situación de enorme dramatismo y sufrimiento.

In partnership with @uclahealth and @HHSGov, Dodger players and broadcasters spent time visiting migrant children in Long Beach yesterday. The players played wiffle ball with the kids, handed out Dodger gear and arrived ready to provide hope and encouragement. pic.twitter.com/pmVAppS8qE

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 2, 2021