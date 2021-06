Novia del padre del niño de 6 años que fue encontrado muerto en motel de Texas enfrenta cargos

TEXAS – Un día después de haber anunciado recuperaron el cadáver de un niño que sería el de Samuel Olson, el pequeño de 6 años reportado desaparecido en el área de Houston hace unas semanas, las autoridades le han entablaron cargos a la novia del padre del niño por ocultamiento de evidencia.

El Departamento de Policía de Houston anunció en su cuenta de Twitter que creen haber recuperado el cadáver de Olson.

It is with great sadness that I share with you that a body – of who we believe to be 6-year-old Samuel Olson – was recovered in a motel room in Jasper, Texas, earlier this evening. 1/2

— Troy Finner (@TroyFinner) June 2, 2021