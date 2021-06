Video muestra cómo dos niños de 12 y 14 años tirotearon a policías en Florida

Los alguaciles del Sheriff del condado de Volusia, en Florida, dispararon a una niña de 14 años el martes por la noche después de que ella y un niño de 12 años huyeron de un hogar colectivo, irrumpieron en una casa, encontraron varias armas en el interior y luego abrieron fuego contra los agentes, según el Sheriff Mike Chitwood.

La niña recibió un disparo en el abdomen y el brazo y se encuentra en condición estable, mientras que el niño se rindió y no resultó herido, dijo la oficina del alguacil.

“No sé qué decir. ¿En qué nos equivocamos para que un niño de 12 y 14 años piense que está bien enfrentarse a las fuerzas del orden?”, dijo Chitwood en una rueda de prensa.

La oficina del alguacil publicó el miércoles más de nueve minutos de video editado que muestra imágenes del tiroteo tomadas de cámaras corporales y de un helicóptero mirando la escena, reportó CNN.

El video contiene imágenes violentas y puede verse aquí:

WARNING: GRAPHIC IMAGES AND LANGUAGE

Body camera video and Air One footage from last night's deputy-involved shooting in Enterprise is provided here. https://t.co/wVsXAls0LN

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) June 2, 2021