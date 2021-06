Juan Osorio confiesa que desea casarse con la actriz Eva Daniela, quien es 37 años menor que él

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A pesar de las críticas que recibió tras confirmar su noviazgo con la actriz Eva Daniela, Juan Osorio confiesa que ya está pensando en dar el siguiente paso en su relación.

El productor confirmó que está más enamorado que nunca, tanto que le gustaría llegar al altar con la actriz, quien es casi 40 años menor que él.

“¿Y qué tiene que sea yo feliz? Soy feliz con mi pareja, soy feliz con Eva Daniela, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado y si ahorita me preguntaran si me voy a casar, me caso con ella. Eva solo hay una y yo soy Adán”, respondió.

Y reveló que no le da importancia a la serie de burlas que recibió tras dar a conocer su romance.

“¿Tú crees que las críticas me ayudan a pagar la renta, el gas, la renta y mi gasolina? no. Yo asumo todo, aguanto vara, soy gente del medio del espectáculo, vengan las críticas, lo que yo siento y lo que Eva y yo estamos viviendo no se compara con nada. Dice el refrán: El hombre tiene la edad de la piel que acaricia”, resaltó con total seguridad.

Para acabar con las especulaciones, compartió ante la cámara del periodista Eden Dorantes el listado de cualidades de Eva Daniela que lo cautivaron y sorprendió al revelar que incluso ya conoció a los padres de su joven novia.

“Estoy muy feliz, es una niña muy linda, hemos hablado, es más ahí les va: El fin de semana estuve con su papá, con su mamá, me aceptaron; son dos seres humanos maravillosos, su papá es un ingeniero químico, su mamá es una educadora, es una maestra gente inteligente y me están dando la oportunidad de que yo trate bien a su hija“, explicó.

El productor compartió que su relación está basada en el respeto, por lo que, a pesar de que están muy enamorados, no han decidido vivir juntos: “No, no, no, ella vive en su casa yo en la mía, hay un gran respeto. Mi hija y Emilio también aceptaron muy bien la relación. Lo vuelvo a repetir. Si yo me tuviera que casar con Eva ahorita, me casaba, estoy muy enamorado“.

Luego de pasar días complicados y estar al borde de la muerte a consecuencia del COVID-19, está consciente de que la vida le ha dado una segunda oportunidad que no piensa desaprovechar, por lo que incluso ya ha pensado cómo sería su enlace matrimonial: “Va a ser una boda muy pequeña, pero mis amigos de prensa siempre estarán conmigo porque siempre me han tratado muy bien. Después del COVID que yo viví que estuve a punto de la muerte Dios me ha dado esta oportunidad para volver a amar, conocer y compartirlo con mis hijos“, agregó.

Y aunque hace unos días Niurka compartió algunos consejos para la pareja, Juan Osorio destapó ante los medios de comunicación que en realidad ella estaba en busca de una nueva oportunidad.

“A Niurka le tengo que pedir consejo para que no me vuelva a fallar la cosa. Que no se haga, ella quería recalentado, que no se preocupe, quería consejos y le vamos a dar“, concluyó.