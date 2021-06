The Conjuring 3: los hechos reales que inspiraron la película

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It se estrena el próximo 4 de junio. Los fans del terror no pueden esperar a ver la nueva entrega de la saga que ha asustado a millones y en esta ocasión El Conjuro 3 llevará a la pantalla grande la historia real de los Warren. Y si quieres conocer qué hay detrás de la ficción, te dejamos los detalles.

La entrega se basa en los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes dedicaron sus vidas a combatir las fuerzas del mal. En esta película se tomará el famoso caso del juicio de Arne Cheyenne Johnson, ocurrido en 1981 y que representó la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un presunto asesino utilizó la posesión demoníaca como defensa.

Johnson tenía 19 años de edad cuando fue acusado de asesinar a Alan Bono, dueño de la casa donde vivían él y su novia, Debbie Gratzel. El caso se volvió mediático debido a las declaraciones de la defensa, quien aseguró que su cliente no podía hacerse responsable del crimen porque había sido poseído por el diablo.

El hermano menor de Debbie, David Gratzel, aseguró que había sido poseído por demonios y fue gracias a Ed y Loarraine Warren que los huéspedes no invitados habían sido expulsados de su cuerpo, saltando al de Johnson.

El juez que del caso se negó a escuchar los argumentos de la defensa y Johnson fue sentenciado a una condena de 10 a 15 años de prisión. Lorraine Warren escribió el libro The Devil in Connecticut en 1983 lo que hizo la historia aún más interesante.

El libro se convirtió en un éxito de ventas sin embargo cuando fue reimpreso en el 2006 David Gratzel y su hermano Carls demandaron a los Warren por difamación, asegurando que la publicación había destruido sus vidas.

Por su parte, la familia Warren se defendió asegurando que había una investigación católica detrás y toneladas de documentación que probaban la posesión demoniaca.

Ahora una vez más el caso se retoma pero esta vez para llegar a la pantalla grande. El film cuenta con las actuaciones de Vera Farmiga y Patrick Wilson como los Warren y se podrá ver a través de HBO Max.

