Susana González denuncia uso indebido de su imagen en campaña política

Susana González denunció el uso indebido y sin consentimiento de su imagen para una campaña política.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la actriz mexicana pidió a sus seguidores no dejarse engañar, ya que se están haciendo pasar por ella para convocar a una reunión con fines políticos, situación que la obligó a hacer un llamado urgente.

“Me preocupa mucho que se estén utilizando cuentas de personas que no estamos involucradas, cómo es mi caso, con ningún partido político, por supuesto que yo voy a salir a votar, por supuesto que me interesa el futuro de mi país porque aquí es en donde yo me quiero quedar con mi familia aquí en México”, explicó la estrella de televisión.

La protagonista de telenovelas reiteró que no está involucrada en las campañas políticas previas a las elecciones de este domingo 6 de junio que se realizarán en México.

“No me gusta lo que están haciendo, me parece muy grave. Por favor les pido que me ayuden a reportar esta cuenta. No soy yo, estas no son mis palabras, yo no voy a estar en ningún mitin político ni estoy convocando a absolutamente nadie, así que, por favor, no se crean. Esto es una mentira, me parece muy delicado y les agradezco que me ayuden a difundir esto porque no se vale que hagan promoción engañando a la gente”, añadió en la grabación.

Antes de finalizar, hizo un llamado a los mexicanos a salir a votar y elegir a los representantes por el bien del país.

“Por favor, salgan a votar. Como les dije yo voy a votar, ojalá que Dios nos bendiga, que sepamos elegir bien y que sea lo mejor para todos, por el bien de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro patrimonio, de nuestro trabajo y del bienestar de todos los mexicanos“, puntualizó.