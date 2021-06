Conoce a Ethan Horvath: el héroe ataja penales de Estados Unidos que le arrebató a México el título de la Nations League

Ethan Horvath fue el inesperado héroe de Estados Unidos en la victoria sobre México para obtener el primer título de la Concacaf Nations League. El guardameta no estaba en los planes de nadie: entró por el titular Zack Steffen en el minuto 69′ y paró el penalti que evitó el empate de México en el último minuto de la prórroga.

Horvath adivinó el lado hacia el cual Andrés Guardado dirgió su remate. No le temblaron las manos ante un cobro con mucha potencia, pero mal colocado. Sólido, el arquero de la selección de las barras y las estrellas tuvo su primer momento de gloria vistiendo los colores de su país. Atajada inolvidable.

Ethan Horvath nunca dejó de luchar por tener un momento como el que vivió en Denver: “Zack y yo hemos estado en la selección nacional desde que teníamos 14 años. Él solo me dijo que todo el mundo creía en mí, y que solo fuese yo“.

“Me and Zack have been on the national team since we’ve been 14-years-old together … He just said everyone believes in me and just do me.”

