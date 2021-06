Valentina Elizalde, hija de “El Gallo de Oro”, responde a las acusaciones de sus hermanas, Valeria y Gabriela

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que Valeria y Gabriela, hijas de Valentín Elizalde, alzaran la voz para denunciar que doña Camila Valencia las despojó de la herencia que les corresponde razón por la cual iniciarían acciones legales, Valentina Elizalde se mostró en contra de dichas acusaciones y salió en defensa de su abuela.

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde la también cantante se pronunció en contra de las fuertes acusaciones que realizaron sus medias hermanas, en las que señalaron a su abuela de haber cambiado de nombre las propiedades que les corresponden.

“Sobre la demanda que mis hermanas quieren entablar en contra de mi abuela Camila, me duele mucho que la estén demandando solo por dinero y propiedades. Mi abuela siempre nos dijo que ella nos iba a dar lo que nos tocara cuando se presentara el testamento, pero mis hermanas no estaban de acuerdo; mi abuela siempre nos trató con amor y nos dice las cosas como son. Me parece incorrecto que traicionen a mi padre solo por dinero“, escribió Valentina.

La hija menor del fallecido cantante aseguró que hay personas a las que no les importa la memoria de su padre, quien jamás habría permitido que sus hijas tuvieran problemas con doña Camila.

“Sé que, si él estuviera vivo, no querría que estuviéramos distanciadas por algo tan insignificante como el dinero. Mi padre quiso que nos lleváramos bien y que siempre estuviéramos juntas y esta situación solo mancha su memoria”, añadió.

Por el mismo medio, hizo un llamado a sus medias hermanas para llegar a un acuerdo únicamente entre los miembros de la familia Elizalde, con el fin de hacer justicia y cuidar el legado que les dejó su padre.

“Sé que mis hermanas son tan herederas como yo, y que tienen los mismos derechos que yo, por eso les pido, por la sangre que nos une, que hablemos cara a cara y arreglemos este asunto tan penoso entre nosotras sin terceros metidos en el medio, ya somos adultas y entre todas tenemos que cuidar el legado de nuestro padre. Se hará justicia por todo lo que está pasando“, añadió.

Y es que, días antes, Valentina y Gabriela recurrieron a diversos medios de comunicación para expresar su molestia debido a que les negaron los bienes que les corresponden.

“Esto no es nuevo y no lo estamos inventando ni mucho menos somos interesadas como nuestra propia familia nos ha tachado en los medios. Estamos pidiendo lo que simplemente por ley nos corresponde y lo que a mi papá le hubiera gustado. Desde el momento en que pasó el accidente de nuestro padre nunca se acercaron con nuestras mamás, nosotras éramos menores de edad, nunca les dijeron acá están las propiedades. En una entrevista aclaró (doña Camila) que sí había cambado el nombre de los bienes. No es algo que estemos inventando”, detallaron en entrevista con el programa ‘Ventaneando’.