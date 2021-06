Eiza González confiesa que le gustaría volver a cantar: “Me encantaría ser reguetonera”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de ser considerada como una de las estrellas más taquilleras de los Estados Unidos, Eiza González ya piensa en retomar su carrera musical, pero sorprendió al revelar que le gustaría que su regreso fuera dentro del género urbano.

En entrevista con People en Español, la actriz mexicana habló sobre sus deseos de regresar a la industria musical, misma que de alguna manera ya tuvo la oportunidad de retomar gracias a una participación especial dentro de la película animada “Spirit Untamed: Fearless”, en la que prestará su voz al personaje de nombre Milagro Navarro y que llegará a los cines el próximo 10 de junio.

Sin embargo, la estrella de cine y televisión sorprendió al revelar que uno de los géneros musicales que más disfruta es precisamente el reguetón, por lo que no descarta retomar su faceta como cantante.

“Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando”.

Y recordó sus inicios en la música, cuando participó en la telenovela ‘Lola érase una vez’ con la que lanzó en simultáneo su disco debut que llevó el mismo nombre, experiencia que comparó con su reciente interpretación de Fearless, tema oficial de la película.

“Tengo mi música en aleatorio y de pronto salió mi música de Lola, érase una vez, cuando era una niña y es muy chistoso después de escuchar mi voz en Fearless cómo ha crecido mi voz y cómo he madurado vocalmente, mi voz se oye muy diferente“, explicó.

Sin embargo, descarta un próximo regreso a la música gracias al éxito que ha tenido como actriz y la serie de proyectos que tiene en puerta, además, confiesa sentirse feliz porque de cierta manera también ha logrado participar en otros ámbitos que la apasionan.

“Definitivamente en los últimos años he explorado regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero gracias a Dios había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo de reconectar con la música. Ha habido muchas situaciones en las que por una u otra razón estoy cantando y haciendo partes musicales, etcétera, entonces por qué no darle otra oportunidad a la música”, puntualizó Eiza.