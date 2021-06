Acusan a José Eduardo Derbez de ser un ladrón y alcohólico

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

José Eduardo Derbez se vio envuelto en la polémica, esta vez fue acusado de robar un celular mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Según lo expuso en redes sociales Renato Francis, quien es representante del grupo CNCO, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez acudió el fin de semana pasado a una fiesta, en la que bajo los influjos del alcohol se robó un celular.

“Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa ‘POR EQUIVOCACIÓN’ De muy mal gusto tu borrachera bro… Intérnate, no está padre tu alcoholismo. Si no lo controlan, no lo consuman amigos“, señaló el denunciante en Twitter.

La publicación que fue retomada por el programa Chisme No Like y que ya no se encuentra disponible en Twitter, desató una lluvia de comentarios en los que se dividieron las opiniones de los internautas, ya que mientras algunas personas lo atacaron y señalaron de alcohólico, un número importante salió en su defensa, asegurando que el también actor de 29 años no tiene necesidad de robar un celular.

“Ese tweet habla más mal de quien lo publica que a quien se acusa“, “No defiendo a José Eduardo, pero la verdad no tiene necesidad de robar un celular“, “Creo que José Eduardo no tiene necesidad“, “Y tenía que publicarlo por qué no le hablo directamente a Eduardo“, “Quiere sus 5 minutos de fama este tipo, no creo que a José Eduardo le haga falta un celular“, escribieron algunos usuarios.