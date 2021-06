El prometido de Vanessa Guillén sale de las sombras y habla por primera vez en televisión sobre el caso

TEXAS – Después de un año de la violenta muerte de la soldado hispana Vanesa Guillén su prometido, Juan Cruz, hablará por primera vez en una entrevista en televisión sobre el asesinato de su novia en las instalaciones de Base Militar de Fort Hood.

La entrevista será parte de un especial dedicado al caso de la soldado de Houston que fue asesinada a martillazos por otro soldado en uno de los cuartos de armería de la base ubicada cerca de Killeen, Texas el año pasado.

Hope the angels take care of you 'til I see you myself… 🕊❤️ pic.twitter.com/qZmHONKX7R

— quan (@trapixxx) July 5, 2020