El sheriff de Los Ángeles le da un un giro al tratamiento de la indigencia en Venice Beach

El martes, el Equipo de Servicios de Alcance para Personas sin Hogar del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles llegó a Venice. El objetivo era buscar la mejor manera de terminar con el creciente campamento de personas viviendo a lo largo de la playa conocida como Ocean Front Walk.

Un día antes el jefe Alex Villanueva indicó que llegarían para clasificar la crisis y desarrollar un plan de acción para ofrecer servicios con compasión mientras se emplea el sentido común en la regulación del espacio público dentro del condado de Los Ángeles.

Villanueva dijo que le gustaría ver el campamento de Venice Beach despejado antes del feriado del 4 de julio.

Sin titubear, el jefe del Sheriff acusó al ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles por crear el creciente problema de la indigencia.

“Es un problema de liderazgo que viene desde el más alto rango hacia abajo”, dijo el funcionario a los medios de comunicación. “Si voy hacia donde termina Santa Monica, ahí no veo ninguna casa de campaña. No hay argumento más fuerte”.

Pese a que Venice es patrullado por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el sheriff Villanueva dijo que su departamento puede ejercer jurisdicción ahí.

Añadió que por los siguientes días, el Equipo de Alcance para indigentes estará hablando con las personas que residen en el campamento para determinar qué están haciendo para salir de las calles.

“No voy a culpar a LAPD en absoluto”, dijo Villanueva al canal CBS2.” Creo que definitivamente pueden hacer el trabajo. Son más que capaces, tienen un buen liderazgo. Sin embargo, si están paralizados por políticos que no quieren que hagan su trabajo. Bueno, entonces quedan en una situación muy, muy mala”.

(1/2) Today I visited the Venice Boardwalk again to view the failures of local politicians in regard to the homeless crisis. Tomorrow the @LASDHQ Homeless Outreach Services Team (HOST) will be assessing Venice in order to triage the crisis and develop an action plan to… pic.twitter.com/GaOhxjbnux

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) June 7, 2021