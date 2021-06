Yadhira Carrillo confiesa que “adora” ir de compras al tianguis y viajar en transporte público

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como cada semana, Yadhira Carrillo acudió al Reclusorio Norte de la Ciudad de México para visitar a su esposo, Juan Collado, y durante su acostumbrado encuentro con los reporteros reveló que le gusta ir de compras al tianguis, por lo que no descarta visitar próximamente al temido barrio de Tepito.

Luego de opinar sobre el lujoso anillo de compromiso que le entregó Christian Nodal a Belinda, la actriz reveló que uno de las actividades más disfruta realizar en su casa es cocinar, ya que considera le ha servido como terapia ahora que está sola.

“Hago un poco de todo desde niña, desde lo que sé, postres y de todo un poco. Sí (es la mejor terapia) y creo que todas las mujeres y hombres deberíamos saber cocinar, sobre todo la mujer, la casa cobra un sentido de hogar cuando cocinas. Yo me siento muy bien en casa cuando cocino, es para mí muy rico hacerlo“, explicó ante los medios de comunicación.

En otros temas, la estrella de televisión sorprendió al revelar que uno de los lugares que más disfruta visitar son los mercados ambulantes generalmente conocidos como “tianguis“.

“(Me gusta) Ir al tianguis, hace mucho que no voy, pero adoro los tianguis, de verdad que sí, desde chiquita. Algo que es muy importante es que seas una persona que conozcas el mundo, que no te metas a aquellas cosas que te puedan hacer daño y que no te acerque a lugares peligrosos, pero debes ser una persona que sepa conocer un poco de todo“, respondió.

Es por ello que tiene pensado irse de compras a uno de los centros de venta más grandes ubicado en el llamado “barrio bravo de Tepito“, el cual también catalogado como uno de los lugares más peligrosos de la Ciudad de México, haciendo énfasis en que no tiene nada de malo ir a estos centros de venta al mayoreo.

“Acuérdense, no eres más si vas y compras en lugares caros, no eres menos si vas y compras en lugares baratos, es que no es ese el tema, hay que saber escoger las cosas que te quedan y comprarlas en donde las encuentres de acuerdo a tus posibilidades económicas”.

Asimismo, reveló con orgullo ante la cámara del programa ‘Sale el Sol’ que a lo largo de su vida también ha experimentado trasladarse en transporte público.

“Claro, he viajado en metro, he viajado en camión, he viajado en todo. Tienes que conocer el mundo“, añadió.