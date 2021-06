CNN reveló que la administración Trump estuvo detrás de los registros de los e-mails de una de sus reporteras

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La administración de Donald Trump luchó con la Cadena CNN, durante medio año para obtener los registros de correo electrónico de una reportera e insistió en que todo se llevara a cabo bajo una orden extraordinaria de secreto, reveló el miércoles David Vigilante, el abogado principal de CNN.

La persecución, que comenzó en julio de 2020 bajo el entonces fiscal general William Barr con una demanda de dos meses de los registros de correo electrónico de 2017 de la corresponsal de CNN en el Pentágono Barbara Starr, continuó incluso después de que un juez federal le dijera al Departamento de Justicia que su argumento para acceder a los correos electrónicos internos de Starr eran “especulativos” y “no estaban anclados en ningún hecho”.

El hecho de que una reportera de la Cadena CNN, fuera perseguida secretamente por la administración de Donald Trump representa un impulso inusual e implacable por violar y obtener los registros de trabajo de los periodistas, reportó CNN.

La decisión del gobierno de Trump incluyó poner al abogado general de CNN, David Vigilante, bajo una orden de mordaza que le prohibía compartir cualquier detalle sobre los esfuerzos del gobierno con cualquier persona más allá del presidente de la red, los principales abogados de la empresa matriz de CNN y los abogados de un bufete de abogados externo.

Si Vigilante hubiera violado esa orden, habría corrido el riesgo de ser detenido por desacato al tribunal o posiblemente se enfrentaría a un enjuiciamiento por un delito grave de obstrucción de la justicia.

No es raro que una organización de medios reciba una citación del Departamento de Justicia para entregar los registros de reporteros y para negociar protecciones para sus periodistas.

Lo que se distingue en este caso es el total secreto que rodeó la orden del gobierno, cómo el proceso judicial que duró meses y la falta de voluntad de la administración Trump para negociar con la dirección de CNN.

Esta primavera, el Departamento de Justicia notificó a los reporteros de CNN, The Washington Post y The New York Times que se habían incautado registros de periodistas en diferentes investigaciones.

Este fue el primer reconocimiento público de los intentos de la administración Trump de obtener comunicaciones de los periodistas sin su conocimiento ni su consentimiento.

La batalla judicial de CNN parece ser el más prolongado de los esfuerzos y resultó en que la red accediera a entregar un conjunto limitado de registros de correo electrónico de Barbara Starr después de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia, apenas unos días después de iniciarse la administración de Biden.

El Departamento de Justicia presentó argumentos e información clasificada de manera confidencial a dos jueces.

Los abogados de CNN no pudieron obtener ni siquiera información básica sobre la persecución del Departamento de Justicia en lo que parece ser una investigación de filtración de seguridad nacional que tenía como objetivo barrer decenas de miles de registros de correo electrónico de Starr de 2017.

Un juez federal reveló el miércoles partes del caso, liberando a Vigilante para revelar detalles de la batalla legal por primera vez. Los registros judiciales adicionales aún están bloqueados incluso para CNN.

Los líderes de CNN, The New York Times y The Washington Post están programados para reunirse el lunes con el actual fiscal general Merrick Garland, quien anunció este fin de semana que su departamento no exigiría los registros de los periodistas en las investigaciones de filtraciones.