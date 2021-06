Hospital de Houston suspendió 178 de sus trabajadores por no vacunarse contra el COVID-19

HOUSTON – Un total de 178 empleados del Hospital Metodista de Houston han sido suspendidos por no haber cumplido con el requisito del hospital de vacunarse contra el COVID-19.

En un comunicado difundido por la directiva del Hospital Metodista se informó que 24,947 empleados cumplieron y han sido vacunados completamente.

Los 178 trabajadores que no cumplieron han sido suspendidos sin paga por los próximos 14 días.

Se informó que 27 empleados suspendidos han recibido una de las dosis de la vacuna, y el hospital espera que se sometan a la segunda vacuna pronto.

Houston Methodist Hospital has mandated employees be vaccinated by Monday. If they didn't meet the Monday deadline, they'd be placed on a 2-week unpaid suspension. If not vaccinated by June 21, the hospital will “initiate the employee termination process.” https://t.co/hZ3EcOaao9

Un total de 285 trabajadores recibieron una exención por razones médicas y religiosas, y otras 332 recibieron aplazamientos por embarazos y otras razones.

“No tendremos los números finales por dos semanas mientras que empleados todavía pueden vacunarse con la segunda dosis o una dosis de la vacuna Johnson & Johnson”, según informó el comunicado.

Houston Methodist Hospital became the first medical center to mandate employees get the experimental #Covid19 vaccine, which didn’t go over well with the staff. Now, an R.N. is leading the charge, along with 116 hospital employees, to file a lawsuit. https://t.co/Rd5gZ5ly4N

— The HighWire (@HighWireTalk) June 5, 2021