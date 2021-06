Nadadora australiana envió mensaje en contra de pervertidos misóginos dentro de la disciplina

La nadadora australiana Maddie Groves decidió renunciar a las clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un mensaje en contra de los pervertidos misóginos en su disciplina.

La doble medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Río 2016 escribió en sus redes sociales la explicación de su ausencia en las clasificatorias: “Que esto sea una lección para todos los pervertidos misóginos en el deporte y sus lamebotas. Ya no puedes explotar a las mujeres jóvenes y las niñas, la vergüenza corporal o las presiones médicas y luego esperar que te representen para que puedas ganar tu bono anual. Se acabó el tiempo”.

Let this be a lesson to all misogynistic perverts in sport and their boot lickers – You can no longer exploit young women and girls, body shame or medically gaslight them and then expect them to represent you so you can earn your annual bonus. Time’s UP https://t.co/XMQCRPjNzK

