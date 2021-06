Pasajero ha estado 20 horas perdido en el mar tras caer de un ferry frente a costas de Long Beach

Un pasajero que cayó de un ferry frente a las costas del sur de California el jueves continuaba desaparecido al paso de las horas de este viernes, no obstante los esfuerzos de rescate de las autoridades.

El accidente ocurrió cuando un hombre de 24 años cayó al mar desde el ferry de la empresa Catalina Express alrededor de las 6 pm del jueves a unas tres millas de Long Beach. El hombre viajaba con su novia en el barco que se dirigía a la Isla Catalina.

#BREAKING : Authorities are searching for a man who reportedly fell off the Catalina Express just off the coast of Long Beach https://t.co/03DjC7iKVA pic.twitter.com/sklQJrAQYD

Se desconocen las razones de la caída desde el barco Jet Cat Express, pero el individuo fue visto al momento de caer de la parte trasera de la nave (la popa), incluso miembros de la tripulación le lanzaron un salvavidas, según dijo el presidente de la compañía a reporteros.

Se investigaba el incidente con apoyo de video de seguridad del barco.

Ningún otro de los 150 pasajeros fue parte del incidente. Eventualmente ellos fueron transferidos a otro barco para realizar su viaje. Los devastados familiares del hombre desaparecido fueron vistos por reporteros en el puerto de Long Beach.

#LASD Air Rescue 5 and LASD Ocean Rescue 3 vessel on scene this morning continuing the multi-agency search for a man who jumped off a Catalina Express boat yesterday evening 3 miles off of the Los Angeles County coast. @LACoLifeguards @LACoFDPIO @USCGLosAngeles working together. pic.twitter.com/bdZJjEelnD

