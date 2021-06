Tía de Frida Sofía adelanta que saldrán a la luz testimonios del “infierno que vivió” la modelo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras anunciar por medio de un video el inicio de una demanda en contra de Alejandra y Enrique Guzmán, Frida Sofía recibió innumerables muestras de apoyo por parte de usuarios de redes sociales y algunos miembros de su familia paterna, destacando la carta que compartió su tía, Ximena Moctezuma, en donde demostró su apoyo total hacia la modelo de 29 años.

En el texto que fue compartido a través de su página de Facebook, la hermana de Pablo Moctezuma destacó que se encontraba muy orgullosa de su sobrina, a quien calificó como una joven brillante, escritora, pintora, bailarina y que, además, posee un oído privilegiado.

En la extensa carta, indicó que la intérprete de “Ándale” acudió ante las autoridades completamente respaldada por un numeroso equipo profesional de abogados, especialistas, peritos, psiquiatras y testigos, con los que tratará de demostrar que las acusaciones en contra de su mamá y abuelo son ciertas, asegurando vivió un “pasado espeluznante“.

“Frida lleva semanas cumpliendo con todo lo que se le ha pedido, sometida a largas jornadas de exámenes psicológicos, un proceso sumamente difícil, en recordar en todos los abusos a los que fue sometida no solo por ese viejo asqueroso (no puedo referirme a él de otra manera), sino por otros miembros de su familia, solo puedo imaginar el dolor de revivir el pasado tan espeluznante. Cuando me refiero a abuso, no sólo me refiero en lo sexual, me refiero al psicológico, ¡a la negligencia que sufrió por los que eran responsables de una niña!“, escribió.

La tía de Frida Sofía respondió a todos aquellos que han criticado a la hija de Alejandra Guzmán y la han juzgado diciendo que tiene todo, sin imaginar que en realidad vivió desprotegida durante su infancia. Asimismo, adelantó que pronto saldrán a la luz los testimonios que confirmarán el infierno en el que vivió la joven.

“Yo escucho los testimonios que pronto saldrán a la luz y me lleno de impotencia, rabia, tristeza, y solo puedo dar gracias que a pesar de todo eso sigue viva. Así como lo oyen, muchas en sus zapatos ya no estarían contando la historia. Aunque sea sangre de mi sangre en muchas ocasiones me sacó de onda, me costaba entender su comportamiento, su autodestrucción y su enojo. He leído millones de mensajes apoyando a mi niña, pero increíblemente muchos otros diciendo de qué se puede quejar si bien que recibía dinero y vivía bien. Es tan estúpido decir eso. Nunca tuve duda de su palabra, pero hoy estoy convencida, no tengo la mínima duda del infierno que vivió. Hoy Frida es la voz de muchas mujeres y va a demostrar que sí existe justicia“, añadió en la publicación que ya no se encuentra disponible para todos los usuarios, pero que fue retomada por algunos medios de comunicación, el programa Ventaneando entre ellos.