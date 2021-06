Buffon se niega a retirarse: jugará hasta los 44 años en el Parma

El veterano arquero italiano, Gianluigi Buffon, informó que ha decidido postergar suretiro del fútbol profesional, pues jugará un año más.

El ex guardameta de la Juventus de Turín comunicó que se encuentra en el análisis de ofertas que ha recibido, tanto de Italia como del extranjero. Buffon, de 43 años, debutó en 1995 en el Parma.

“Estaba a punto de triunfar la idea de retirarme, pero ahora estoy seguro de que seguiré jugando, porque me siento fuerte. El aprecio de mis compañeros me hace entender que debo seguir”, afirmó Buffon al margen de la presentación de su academia de porteros, la “B1”.

El Parma, que descendió a la segunda división de italia (Serie B), ha enviado propuestas al veterano arquero.

Según el periodista Fabrizio Romano, Buffon se unirá al Parma de la segunda división italiana.

Gigi Buffon confirms that he’s “not retiring” and he’ll continue to play football next season. He’s joining Parma in Italian 2nd division, here we go confirmed! 🏁🧤

Amazing comeback where he started his career 26 years ago. Contract set to be signed until June 2023. 🇮🇹 #Buffon pic.twitter.com/Nv8ah03R7Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2021