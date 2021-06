Créditos fiscales de california disponibles para las familias trabajadoras

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las familias trabajadoras de California aún están a tiempo de declarar sus impuestos y aprovechar los créditos fiscales que les permiten obtener hasta $4,200.

En el marco de nuestra colaboración con United Ways of California y United Way of Kern County, tuvimos la oportunidad de ayudar a Ángela Ochoa a presentar su declaración de impuestos este año. Ángela se ocupa sola de la crianza de sus dos hijos, y tiene dos empleos para poder llegar a fin de mes.

Cuando inició la pandemia de COVID-19, ella trabajaba y ayudaba a los niños con sus tareas, pero no era fácil para ella ocuparse de todo.

Después de presentar su declaración de impuestos, recibió $2,553 en Créditos Tributarios por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC), que sumados a otros créditos fiscales del estado y del gobierno federal le permitieron pagar el anticipo para comprar su primera vivienda.

Actualmente, hay medio millón de familias trabajadoras en California que aún deben solicitar los créditos por $220 millones que el Estado de California otorga a través de CalEITC y Golden State Stimulus.

Les recomendamos a todos solicitar los créditos que ofrecen estos programas, ya que pueden ser de gran ayuda para los trabajadores de bajos ingresos como lavaplatos y empleados de limpieza.

El programa CalEITC ofrece de $243 a hasta más de $3,000 y está disponible para todas las familias con ingresos menores de $30,000.

Además, el crédito está disponible para cualquiera que tenga un Número de Seguro Social (SSN) o un Número Individual de Identificación de Contribuyente (ITIN).

Las personas elegibles para CalEITC pueden solicitar y recibir fondos hasta cuatro años atrás.

El programa del Estímulo del Golden State es un pago único de $600 o $1,200 por cada declaración de impuestos, disponible para cualquiera con ingresosde menos de $75,000, y también está disponible para los contribuyentes que declaran sus impuestos a través de un ITIN.

El plazo para solicitar el crédito del Estimulo de Golden State es mucho más breve que el del programa

CalEITC: las familias elegibles deben presentar la solicitud antes del 15 de octubre de 2021.

Por tal motivo, les recomendamos a las familias presentar su declaración de impuestos lo antes posible para que les otorguen los créditos que se merecen y por los que tanto han trabajado.

Si bien los contribuyentes con ITIN no recibieron asistencia a través de los paquetes federales de alivio ante la COVID-19, California contribuye a cerrar esa brecha al ofrecer los programas Golden State Stimulus y CalEITC a todos los solicitantes elegibles, independientemente de su condición migratoria.

Por tal motivo, los contribuyentes con ITIN pueden presentar su solicitud con tranquilidad, ya que no representará una «carga pública» a la hora de presentar una solicitud de visa o un permiso de trabajo (Green Card).

Los trabajadores con ingreso de menos de $66,000 en 2020 son elegibles para presentar su declaración de impuestos sin ningun cargo ingresando a myfreetaxes.org . En dicha web puedes encontrar un lugar para presentar la declaracion cerca de su domicilio, o declarando por su cuenta en linea con un programa gratuito.

Además, las personas y familias que presenten una solicitud con ITIN pueden consultar la guía en caso de que tu ITIN este vencido o si necesitas ayuda para renovarlo o pedir uno nuevo.

Para Ángela, fue un gran alivio obtener su crédito fiscal y estos créditos pueden ayudar a muchas familias como la suya en todo el estado a pagar cuentas médicas, renta, ervicios públicos y más. Por eso recomendamos a las familias elegibles presentar la declaracion de impuestos lo antes posible, porque este dinero les corresponde, trabajaron para obtenerlo.

Sandoval es Directora Senior de Programas en United Ways of California, y Pérez-Dowling es Presidente y CEO de United Way of Kern County.