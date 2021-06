El incendio ocurrido tras la explosión de una planta química en Illinois durará por días

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las llamas causadas tras una enorme explosión ocurrida en una planta química en el norte de Illinois el lunes, forzaron la evacuación de los vecinos, enviaron enormes columnas de humo al cielo y amenazan con convertirse en una “pesadilla ambiental”, dijeron las autoridades.

La masiva explosión y el incendio de la planta Chemtool, Inc., que produce lubricantes, productos grasos y otros fluidos industriales, podía verse desde el espacio:

BREAKING: @NOAA's #GOES16🛰️ caught the black #SmokePlume from the chemical plant explosion and fire that rocked #Rockton, Illinois this morning. A one-mile radius has been evacuated around the fire. #chemtoolfire pic.twitter.com/bfBmEMJlxv — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) June 14, 2021

Cualquier persona que viviera a menos de una milla de la planta de Chemtool Inc. en Rockton recibió la orden de desalojar, después de que se reportaron llamas en la planta química alrededor de las 7 a.m. del lunes, dijeron la policía y los bomberos.

#BREAKING: Massive Fire And Explosions At Chemtool Incorporated Chemical Plant In #Rockton, Illinois. Major Evacuations Underway. #BreakingNews pic.twitter.com/MTToccuAv7 — BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) June 14, 2021

Se podían escuchar explosiones en todo el vecindario, dijo James Berger, de Rockton, a NBC News.

As I have been on scene, the building has slowly become engulfed in flames. The west side of the building has begun to crumble. pic.twitter.com/0NPd2DsQxY — Maggie Polsean (@MaggiePolsean) June 14, 2021

La causa del enorme incendio aún está bajo investigación.

“El edificio está prácticamente consumido”, dijo a los periodistas el jefe de bomberos de Rockton, Kirk Wilson.

Estrategia para contener la contaminación

Un equipo industrial de extinción de incendios se desplegó en Rockton como parte del plan para combatir el incendio en curso en Chemtool y frenar los peligros ambientales del incendio de la planta química.

La espesa columna de humo negro cambió de un tono oscuro a blanco el martes por la mañana, mientras las cuadrillas continuaban sus esfuerzos para sofocar el fuego por segundo día, reportó Rockford Register Star.

“Sé que hay preguntas sobre por qué el fuego sigue ardiendo activamente”, dijo el jefe de bomberos de Rockton, Kirk Wilson, “pero teníamos que idear un plan de acción que no solo ayude con la seguridad de los bomberos y la seguridad de nuestro personal. personal en el lugar, sino también para proteger a nuestra comunidad de cualquier impacto ambiental”.

Wilson proporcionó detalles sobre el “plan de acción de incidentes” del departamento de bomberos el martes. A las 5 p.m., el plan había progresado según lo previsto y que el fuego estaba bajo control.

Wilson también dijo que la escorrentía de agua de los esfuerzos de represión se había contenido, para que no se derramara en el río Rock.

Denuncian violaciones de protección ambiental

La Agencia de Protección Ambiental de Illinois ha remitido una acción de ejecución a la oficina del Fiscal General de Illinois contra Chemtool, Inc., citando violaciones relacionadas con la explosión de la planta química y el incendio a gran escala en la planta esta semana en Rockton, Illinois, reportó NBC 5 desde Chicago.

La remisión de la acción de cumplimiento, que pide al fiscal general del estado que emprenda acciones legales, dice que Chemtool violó la Ley de Protección Ambiental de Illinois y las Regulaciones de la Junta de Control de la Contaminación de Illinois al “causar o permitir la liberación de contaminación a la atmósfera”.

La remisión cita violaciones de Chemtool “relacionadas con incendios químicos y liberación de contaminantes a la atmósfera”. El estado señaló que se pueden agregar violaciones adicionales a medida que se disponga de información adicional sobre el incendio.