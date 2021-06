Sospechoso de asesinar y herir a compañeros de trabajo en Alabama es hallado muerto

El sospechoso de un tiroteo nocturno que mató a dos empleados en una instalación de Mueller Co. en Albertville, Alabama, fue encontrado muerto después, en un aparente suicidio, dijo la policía el martes.

Albertville se encuentra en el norte de Alabama, a unas 50 millas al sureste de Huntsville.

Otros dos empleados de la instalación de Mueller Co. resultaron heridos en el tiroteo.

El sospechoso, identificado como Andreas Deon Horton, de 34 años, también era un empleado de Mueller Co., dijo el jefe de policía de Albertville, Jamie Smith.

Smith dijo que poco después de las 2:30 a.m. del martes, Horton comenzó a disparar “una cantidad desconocida de rondas” a sus compañeros de trabajo y que la policía halló a las víctimas “en dos o tres lugares”, reportó CNN.

La mayor parte del tiroteo tuvo lugar dentro de la planta durante la mitad de un turno.

“Es duro. No hay duda. La pérdida de vidas en cualquier momento es terrible, ya sea a manos de un pistolero, causas naturales, accidentes automovilísticos, lo que sea”, dijo Smith.

El jefe de policía dijo que Michael Lee Dobbins y David Lee Horton resultaron heridos de muerte.

Casey Sampson e Isaac Byrd resultaron heridos y fueron llevados al Marshall Medical Center South en Boaz antes de ser trasladados en avión al Hospital Erlanger en Chattanooga, Tennessee.

Smith dijo que si bien el sospechoso y una de las víctimas comparten un apellido, no están relacionados, que él sepa.

Después del tiroteo, Horton abandonó la escena en un Jeep Grand Cherokee marrón, dijo Smith.

La policía en Guntersville, a unas 10 millas de Albertville, vio el vehículo de Horton y descubrió a Horton fallecido por una aparente herida de bala autoinfligida en la cabeza, informó Smith, quien dijo que se recuperaron “múltiples armas” del interior del vehículo.

Smith dijo que los oficiales aún están procesando la escena del crimen en Mueller y trabajando para entender qué “provocó el tiroteo”.

Mueller, que distribuye productos de agua y gas natural y tiene 11 instalaciones en Estados Unidos y Canadá, emitió un comunicado en el que expresaba tanto la conmoción como la tristeza de la empresa y su compromiso de apoyar a los empleados y las familias de los afectados por el tiroteo.

Smith dijo que la planta probablemente estará cerrada por unos días mientras continúa la investigación de las agencias estatales y federales.

La gobernadora de Alabama Kay Ivey dijo en un comunicado que habló con la alcaldesa Tracy Honea sobre el tiroteo la planta de Mueller en Albertville, quien le informó sobre la situación y el estado de los heridos. “Rezo por todos los involucrados en esta trágica situación y ofreceré toda la ayuda que podamos desde el nivel estatal”, dijo Ivey

