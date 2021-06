El gobernador de Florida obliga a las escuelas a guardar un minuto de silencio al inicio de las clases

Todas las escuelas públicas K-12 de Florida deberán guardar unos momentos de silencio a partir del próximo año escolar, de acuerdo a un proyecto de ley impulsado por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis.

La legislación HB 529 contempla que los directores de cada escuela pública deberán exigir a los maestros de todas las aulas a reservar al menos un minuto, y no más de dos, para el momento de silencio. Los maestros no pueden hacer sugerencias sobre cualquier reflexión.

Te puede interesar: El misterioso asesinato de una empleada de TGI Fridays en Miami Beach que la policía no puede resolver

All K-12 public schools in Florida will hold a moment of silence at the start of the day starting next school year, according to a bill signed into law by Gov. Ron DeSantis. Opponents of the legislation criticized the bill as requiring prayer in schools. https://t.co/OrmHnC2KRA

— CNN (@CNN) June 15, 2021