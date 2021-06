Elon Musk oficialmente se quedará sin casas tras lanzar a la venta su última mansión

El magnate sudafricano Elon Musk, de 49 años, sorprendió a propios y extraños, en el 2020, cuando anunció la venta de todas sus propiedades, sin embargo, aún hay una de la que no se ha podido deshacer.

La mansión en cuestión se ubica en Hillsborough, California y fue definida por el cofundador de SpaceX como su ‘sitio especial’.

“Vendí todas mis casas, excepto una en el área de la Bahía, la cual se alquila para eventos”, publicó Musk en Twitter.

A pesar del gran nexo que tiene con el inmueble, de 16,000 pies cuadrados de construcción y edificado en 1916, ese no fue un impedimento para que el también inventor no lo pusiera a la venta.

La vivienda, que compró en 2017 por $23.4 millones de dólares, fue lanzada originalmente al mercado, en mayo de 2020, por $35 millones de dólares, sin embargo, seis meses más tarde desapareció de los sitios de bienes raíces.

A pesar de su primer intento fallido, Elon Musk no pierde la esperanza de venderla y hace unos días la relanzó al mercado por $37.5 millones de dólares, es decir, una cifra superior a la que pretendía recibir hace un año, por lo que habrá que estar atentos si logra venderla en esta nueva cifra.

“Decidí vender la última casa que me queda. Solo necesito encontrar a la familia numerosa que vivirá ahí. Es un lugar especial”, escribió Musk en su cuenta de Twitter hace un par de días.

