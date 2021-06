Estar vacunado no te obliga a sacarte la mascarilla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante más de un año, los funcionarios de salud pública nos han dicho repetidamente que las máscaras salvan vidas y nos han advertido que nos mantengamos distanciados de nuestros vecinos.

Ahora nos dicen que si nos vacunamos, ya no necesitamos usar máscaras o distanciarnos físicamente en la mayoría de los casos, incluso en interiores. Para muchas personas esto parece difícil de conciliar con tantos meses de tapar bocas y tomar distancia.

Es importante enfatizar que el dramático freno al uso de máscaras y el distanciamiento físico recomendado en mayo por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y adoptado por California el martes 15 de junio como parte de una reapertura más amplia, se aplica solo a las personas que están completamente vacunadas.

Pero incluso si estás vacunado, nada en las nuevas pautas requiere que cambies tu comportamiento, si esto te hace sentir incómodo.

José Mayorga, director ejecutivo de los Centros de Salud de la Familia de UCI Health, ha perdido a cinco familiares a causa de covid, en los Estados Unidos y en México, y sabe por experiencia personal lo difícil que puede ser apresurarse por volver a la llamada normalidad.

“Muchas personas no se han visto afectadas directamente por covid”, dice. “Pero para nosotros que sí, es natural sentir preocupación o miedo, pensar, ‘Oh, ¿puedo quitarme la máscara? ¿Pero es realmente seguro?”.

Aún así, está cada vez más claro que vacunarse reduce drásticamente el riesgo de infección y de infectar a otros.

Y a medida que más personas obtienen protección, el virus que causa covid encuentra menos cuerpos susceptibles, lo que reduce aún más la transmisión y las infecciones.

Si estás en un lugar interior con otras personas que sabes que se han vacunado, puedes prescindir de los cubrebocas.

Pero si estás en un lugar en donde no sabes, como por ejemplo un supermercado, usa una máscara, aunque tu riesgo personal sea bajo.

“Olvídate del beneficio médico”, dice Bradley Pollock, decano asociado de Ciencias de la Salud Pública de la Escuela de Medicina de UC-Davis. “Si estás usando una máscara, las personas que no están vacunadas no necesitan sentirse incómodas a tu alrededor. Entonces, es una cuestión de cortesía”. Y muchas personas, niños, adultos mayores y personas con ciertas afecciones médicas, no están vacunadas por causas de las que no son responsables.

La mayoría de los niños de entre 12 y 16 años aún no se han vacunado y los menores de 12 años todavía no pueden. Probablemente tendrán que usar máscaras en la escuela este otoño.

Y aunque los niños no han sido afectados por covid con tanta fuerza como los adultos, miles de niños han sido hospitalizados a causa del coronavirus.

Mayorga, quien está completamente vacunado y tiene niños pequeños, dice que usa máscara “para protegerlos y modelar su buen comportamiento”.

Algunas personas no están vacunadas porque no tienen transporte propio y no pueden acudir a una cita. Consulta con vecinos de edad avanzada y, si no han sido vacunados y necesitan ayuda, ofrécete a llevarlos.

Quizás el mayor impacto que puedas tener es persuadir a tus amigos y seres queridos para que se vacunen, y luego instarlos a que, a su vez, persuadan a otros.

Si creen que las vacunas estuvieron disponibles demasiado rápido para ser seguras, díles que la investigación relacionada con la vacuna contra los coronavirus se ha llevado a cabo durante más de una década. Señala que ya se han administrado cientos de millones de dosis de vacunas contra covid y que los efectos secundarios graves son raros y los funcionarios los están monitoreando cuidadosamente. Y tranquilízalos diciéndoles que la historia de las vacunas sugiere que es muy poco probable que ocurran efectos secundarios graves e imprevistos dentro de los próximos dos o tres años.

“Si tu mejor amigo te dice que hizo esto, eso es muy influyente, más que un comentarista de TV”, dice Pollock.

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.