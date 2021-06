Los trabajadores pueden dejar de usar mascarilla en California si ya están completamente vacunados

Las autoridades del estado de California aprobaron este jueves que los trabajadores que ya están completamente vacunados puedan dejar de usar mascarillas faciales en los lugares de trabajo.

La decisión sobre las mascarillas había estado en discusión dentro de la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, conocida como Cal/OSHA, que es la autoridad reguladora, y marca otro paso importante de la reapertura económica luego que el 15 de junio desaparecieron importantes restricciones en los negocios.

NEWS: California is open for business and fully vaccinated workers don’t need to wear masks at work unless they want to. #CAcomeback https://t.co/JowXm2k0Wi

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) June 17, 2021