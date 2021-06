“No me voy por lo futbolístico”: Hugo González oficializó su salida de Rayados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El portero de Rayados de Monterrey Hugo González oficializó su salida del club y dejó claro que no se va por lo futbolístico, sino por razones ajenas a la cancha.

Si algo no pudo hacer González en el club fue llevársela bien con la fanaticada. Durante su estadía en Rayados tuvo muchos altercados con los aficionados, quienes se quejaban constantemente de su desempeño.

“Cuando me llamó el Tuca no lo dudé” 🗣 – Hugo González 🎥 – @ElchilenoMX pic.twitter.com/80QzGA6vm5 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 17, 2021

Un error que cometió el portero durante la final del torneo Apertura del 2017 contra Tigres puso en la mira de los hinchas cada jugada que González hizo desde ese momento.

“No me voy con ninguna cuenta pendiente porque no me voy por lo futbolístico, sino por otra cosa. Entonces, la verdad me voy tranquilo”, dijo el jugador desde el aeropuerto Mariano Escobedo, antes de viajar para incorporarse al FC Juárez.

“No sé si sea injusto o no. Respeto mucho la opinión de cada quien, pero me voy tranquilo sobre todo porque la gente del club, la directiva, los entrenadores y todos estamos de acuerdo en lo mismo, que es por otra situación y no por lo futbolístico”, agregó.