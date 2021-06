Alexa, la hija que denunció a Hector Parra por abuso: “¿Cómo esperas que tu papá te haga un daño así?”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Héctor Parra fue detenido por el presunto abuso a su propia hija, ahora tanto Alexa como su madre, Ginny Hoffman, aparecieron ante los medios para hablar sobre los detalles entorno al caso en contra del actor.

La actriz de 47 años dijo a El Universal que su hija Alexa no ve a su padre desde los 14 años, a petición de la adolescente. Alexa, de 19, declaró que los abusos de Parra comenzaron cuando ella tenía seis años y concluyeron a los 14, sin embargo la manipulación ejercida por él jugó un papel fundamental en el proceso.

“Yo sí me sentía incómoda pero al mismo tiempo no entendía por qué, es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer, estaba confundida”, dijo. “Conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija, y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trataba a mí, entonces me di cuenta que lo que me incomodaba sí tenía sentido”.

Madre e hija aparecieron al lado de sus abogadas ante la prensa. Ginny aseguró que está tratando de ser fuerte en estos momentos, sin embargo no pudo evitar romper en llanto. “Abusaron de mi hija y el mundo se me ha venido encima y en contra, yo solo les pido que dejen a un lado mi carrera, el nombre, el nombre de él (su padre), piensan si hubiera estado ustedes en mi lugar y les pasa eso así, si les tocan a un hijo eres capaz de lo que sea”, declaró.

Acerca de las declaraciones que dio a la revista TVNotas, Hoffman reconoció que fue un error haber hablado antes de interponer una denuncia formal. Además aseguró que cuando dio la entrevista al medio aún no tenía todos los detalles de los abusos.

“Cometimos un error al hacerlo público primero y después legal”.

Alexa dijo que fue ella quien buscó la ayuda de Sergio Mayer, luego de que vio cómo defendía un caso. Mayer la contactó con el despacho que hoy lleva su caso. Una de las abogadas de la joven negó que no hay tráfico de influencias y dijo que el caso que están trabajando desde hace 10 meses es pro brono.

Este viernes concluirá la primera audiencia entre las partes y se determinará si Parra es vinculado a proceso, por cuál de los dos delitos o si por los dos será acusado. La abogada de Alexa dijo que de ser encontrado culpable Héctor Parra podría alcanzar una pena de diez años.

