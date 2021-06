California lanza su registro digital de vacunación del COVID-19 para que los residentes puedan demostrar su estatus

El registro digital de la vacuna del coronavirus en California ya es una realidad. El estado anunció este viernes la plataforma para que la gente pueda mirar su estatus y hacer uso del mismo cuando le sea requerido.

El uso más básico del registro digital de la vacuna para los residentes de California será demostrar que han sido vacunados y así puedan tener acceso a lugares públicos donde se les pregunte su estatus.

California puso fin a las restricciones de capacidad y distanciamiento esta semana y luego el jueves levantó la orden de uso de mascarilla facial en lugares de trabajo para empleados completamente vacunados.

CDPH + CDT announced My Vaccine Record at https://t.co/dBSu2LWul5. The tool is an easy way for residents of #CA who received a #COVID19 vaccine to access their digital record from the state’s immunization registry systems. pic.twitter.com/aFG4muTw8L

— CA Public Health (@CAPublicHealth) June 18, 2021