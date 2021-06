Eva Longoria, Ryan Reynolds y otras estrellas de Hollywood entran al negocio del fútbol

Eva Longoria, Will Ferrell, Natalie Portman, Matthew McConaughey y Ryan Reynolds. Juntos podrían formar un elenco brillante para una película, pero estas estrellas de Hollywood tienen algo en común más allá del cine: su pasión por el fútbol y su visión para los negocios.

En los últimos años, figuras del máximo caché en la gran pantalla se han convertido en propietarios de equipos de fútbol y han llevado los grandes focos del cine hasta los estadios. Una de ellas es Eva Longoria, que aseguró a Efe que lo que está sucediendo con Angel City FC es “revolucionario”.

Longoria, que recientemente anunció que se ha convertido en accionista del Necaxa mexicano, subrayó la importancia de que el Angel City FC cuente con una mayoría de mujeres al frente para la toma de decisiones.

“Es como ponerse detrás de la cámara para ser directora. Para conseguir buenas oportunidades y cambiar las cosas (para las mujeres), necesitamos sentarnos en las salas de juntas de las compañías”, defendió.

Hace tiempo que los actores dejaron de ser solo artistas para convertirse en importantes inversores con múltiples intereses de negocio.

Pero llama la atención que muchas figuras de Hollywood hayan optado precisamente por el fútbol, un deporte que, aunque ha crecido muchísimo en Estados Unidos, sigue teniendo una popularidad y un poderío económico menor respecto al impacto de las grandes ligas de baloncesto (NBA), fútbol americano (NFL) o béisbol (MLB).

Eric Johnson, director de la facultad del Centro Anderson para Medios, Entretenimiento y Deportes de la universidad UCLA, explicó así a Efe que, más allá del amor por el fútbol que puedan tener estas estrellas, hay razones de peso para justificar estas inversiones desde el punto de vista económico.

Este experto detalló que la tasación de los equipos en la liga MLS de fútbol estadounidense es “relativamente baja”, al menos en comparación con las franquicias de la NBA o la NFL.

Así, las estrellas de Hollywood pueden entrar en la propiedad de estos clubes de fútbol sin excesivas dificultades por la parte económica, y esa exposición desde la inversión les puede servir para “mejorar su marca internacional” como figura del cine.

Johnson opinó que en el cruce de caminos de Hollywood y el fútbol hay dos vías de llegada diferentes.

Por un lado están las grandes estrellas que han entrado en equipos consolidados y del máximo nivel competitivo como Matthew McConaughey con el Austin FC.

Ahí encontramos a Ryan Reynolds, que este año compró el Wrexham AFC galés de la quinta división inglesa. Uno podría preguntarse qué se la ha perdido al protagonista de “Deadpool” (2016) en un pequeño equipo de Gales, pero Johnson trató de verle la razón económica a esta operación.

Wrexham's owners Rob McElhenney and Ryan Reynolds hope to regain the freehold of the Racecourse Stadium for the club.

⚽ https://t.co/JpZhUixujb pic.twitter.com/tzMjQTX6Mx

— BBC Sport Wales (@BBCSportWales) June 11, 2021