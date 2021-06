Gran noticia: Eriksen recibió la alta en el hospital

Sin duda una de las mejores noticias de la semana es que la intervención quirúrgica de Christian Eriksen en donde le implantaron un desfibrilador en el corazón fue un éxito. Y, además de eso, el danés recibió la alta médica, luego del trágico momento en el que se desplomó en pleno partido tras sufrir un paro cardio-respiratorio.

Fue la propia Federación Danesa de Fútbol (DBU) quien oficializó la noticia a través de sus redes sociales. Ahora, el futbolista que milita en el Inter de Milán, continuará la recuperación en su casa. En el mensaje que informaba el alta médico de Eriksen, también comentaron que el jugador visitó a sus compañeros de selección.

“Christian Eriksen fue operado con éxito y hoy fue dado de alta del Rigshospitalet. Hoy también visitó a la selección nacional en Helsingør, y desde allí regresará a casa y pasará tiempo con su familia”, manifestó el tuit oficial.

Además de la noticia, el tuit adjuntó un mensaje enviado por el mismo Eriksen en donde agradece el apoyo.

“Gracias por la gran cantidad de saludos, ha sido increíble verlos y sentirlos. La operación salió bien y estoy bien dadas las circunstancias. Fue realmente genial ver a los muchachos de nuevo después del fantástico partido que jugaron anoche. No hace falta decir que los animaré el lunes contra Rusia”.

