Israel bombardea Gaza en el segundo día de ataques desde que rompió el alto el fuego

Israel bombardeó Gaza por segundo día consecutivo el jueves cuando un alto el fuego firmado el mes pasado parecía desmoronarse entre las dos partes.

El gobierno israelí dijo que apuntó a los sitios de Hamas en la ciudad de Gaza y Khan Younis el jueves por la noche. Se podían ver explosiones en el cielo nocturno de las explosiones de las bombas, según ABC News.

“Durante el último día, se lanzaron globos incendiarios desde la Franja de Gaza al territorio israelí”, dijo el ejército israelí en un comunicado. “En respuesta, hace poco tiempo, aviones de combate de las FDI atacaron recintos militares y un sitio de lanzamiento de cohetes pertenecientes a la organización terrorista Hamas en la ciudad de Gaza y Khan Yunis”.

Arson balloons were launched from Gaza into Israel yesterday, causing multiple fires. In response, IDF fighter jets struck Hamas military compounds last night, which were used as meeting sites for Hamas terror operatives.

