“Sensación de orgullo”: Siete hispanas de una misma familia de California se gradúan casi al mismo tiempo

Muchas familias hispanas en Estados Unidos luchan muy fuerte para que alguno o alguna de sus integrantes pueda graduarse y en muchos casos el estudiante hace historia para su familia al ser el primero en lograrlo. Por eso es extraordinario el caso de una familia latina del sur de California que este año ha celebrado la graduación de siete mujeres.

El canal local ABC7 reportó el extraordinario año 2021 de la familia Lomelí, que recientemente ha obtenido cuatro diplomas de preparatoria, dos de maestría y hasta uno de doctorado. Todos gracias a la dedicación y deseos de superación de mujeres.

One Southern California family, seven impressive women and seven graduations to celebrate this year. 🎓https://t.co/fA08wtQvFo

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 19, 2021