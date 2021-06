Conductor atropelló a participantes de Desfile de Orgullo en Florida y causó 1 muerto y 1 herido

El conductor de una camioneta que atropelló a dos hombres y mató a uno de ellos en un desfile del Orgullo en Florida estaban todos conectados al Coro de Hombres Gay de Fort Lauderdale, dijo el sábado el presidente del grupo.

La camioneta iba a ser parte de la entrada del coro en el Desfile del Orgullo de Stonewall, en Wilton Manors, cerca de Fort Lauderdale, dijo la organización.

“Nuestros compañeros miembros de Chorus resultaron heridos y el conductor también es parte de la familia Chorus”, dijo Justin Knight en un comunicado. “Que yo sepa, esto no fue un ataque a la comunidad LGBTQ”, reportó NBC News.

Un hombre murió y otro resultó herido después de ser atropellados por la camioneta el sábado por la noche, justo cuando el desfile estaba a punto de comenzar cerca de Fort Lauderdale, dijeron las autoridades.

“Sabemos que dos personas que marchaban para celebrar la inclusión y la igualdad fueron atropelladas por un vehículo”, dijo el Sheriff del condado de Broward, Gregory Tony, en un comunicado. “Una persona ha muerto y la otra permanece hospitalizada”.

Today, at the start of the Stonewall Pride Parade a truck struck two pedestrians in the 1700 block of NE 4th Ave. #FLPD & @WMPD411 send our deepest condolences to those injured and to those affected. We ask for patience as we work to conduct a thorough and complete investigation. pic.twitter.com/zV7QUndsSu

No se han dado a conocer los nombres de las víctimas.

Se espera que el sobreviviente se recupere eventualmente, dijo el detective Ali Adamson, en una conferencia de prensa, que informó que se estaba investigando la causa del accidente.

“Estamos evaluando todas las posibilidades”, dijo Adamson. “Nada está fuera de discusión en este momento”.

El conductor estaba siendo interrogado y el FBI estaba ayudando con la investigación, dijo Adamson.

La representante Debbie Wasserman Schultz, demócrata de Florida, estuvo en el evento. “Estoy tan desconsolada por lo que sucedió en esta celebración”, dijo en un comunicado.

El representante federal Ted Deutch, demócrata de Florida, tuiteó: “Devastado por el horror que vimos en Wilton Manors Pride. Lo siento mucho, Wilton Manors”, dijo. “Lo siento mucho, mis amigos”.

Devastated by the horror we saw at Wilton Manors Pride.

Mourning life taken & praying for injured & families of both.

Intensely grateful for police who sprung to action before us to save lives.

I’m so sorry, Wilton Manors. I’m so sorry, my friends. 🏳️‍🌈💔 https://t.co/Cofmz4Ezzy

— Rep. Ted Deutch (@RepTedDeutch) June 20, 2021