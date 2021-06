El condado de Manatee en Florida clausura un edificio gubernamental tras muertes por Covid

Un condado de Florida cerró su edificio principal de administración después de que varios empleados contrajeron COVID-19 y murieron dos personas, dijeron las autoridades.

Se ordenó a los empleados del edificio de administración del condado de Manatee que se fueran el viernes por la tarde, mientras se desinfectaban y nebulizaban las instalaciones. Los epidemiólogos estaban en el lugar iniciando el rastreo de contactos, según un comunicado de prensa de los funcionarios del condado.

Update from Manatee County, Florida on COVID outbreak in which 2 IT staffers died and 3 others were hospitalized: only workers who were not vaccinated got COVID. IT staffers who were vaccinated & in close proximity to those who were infected did not get COVID. pic.twitter.com/bvzJfZq9v7

— Steve Lookner (@lookner) June 19, 2021