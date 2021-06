La Casa Blanca admite que no logrará su meta de vacunación contra Covid para el 4 de Julio

WASHINGTON – El gobierno del presidente Joe Biden admitió este martes que no llegará a su objetivo de que el 70 % de los adultos del país haya recibido al menos una dosis contra la covid-19 para el 4 de julio, en gran parte por los bajos niveles de vacunación entre los más jóvenes.

Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), hasta este martes 55.9 % de la población (más de 144 millones) mayor de 18 años está completamente inmunizada y 65.4 % (más de 168 millones) ha recibido al menos una dosis.

Let me be clear: Our vaccination program is an American success story.

When we took office, 3,000 Americans were dying every day. Now, hospitalizations have dropped by more than 90%.

I’m urging young people to carry us across the finish line by getting vaccinated today.

— President Biden (@POTUS) June 22, 2021