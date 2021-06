6 mitos sobre los psíquicos que te harán cambiar de opinión si eres escéptico

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Quienes no creen en el mundo espiritual podrían considerar que los psíquicos no poseen un verdadero don y solo se dedican a estafar a las personas, pero la realidad es que el arte de percibir las señales que nuestros ojos no pueden y la lógica nos impide es más real de lo que podríamos imaginarnos.

Si bien los charlatanes han creado una mala fama sobre el mundo del esoterismo, hay algunos mitos que se pueden desacreditar para ayudarnos a entender más sobre cómo trabajan los psíquicos y descubrir quiénes tienen la sensibilidad de sentir cosas que la gente común no puede.

Expertos del sitio de astrología Keen.com reseñaron los 6 mitos más comunes sobre los psíquicos que pueden hacerte cambiar de opinión, en caso de que no creas que sus lecturas sean verdaderas.

No se puede distinguir un psíquico real de un charlatán – Falso

Hay quienes creen que es imposible saber si un psíquico te está estafando, lo cual es completamente falso. De acuerdo con Keen.com, una señal para distinguir es que un psíquico profesional jamás te pedirá dinero por adelantado, te ofrecerá una prueba de sus habilidades y dejan en segundo plano el costo por su servicio.

Además, afirman que ninguno es 100% exacto y quien te diga lo contrario está mintiendo. Por otro lado, un psíquico real es honesto contigo, te dice lo que realmente ve y no lo que quieres escuchar, y jamás intentará provocarte miedo para amarrarte a sus servicios.

Los psíquicos no pueden captar tu energía por teléfono – Falso

Los que tienen un verdadero don son capaces de captar o leer tu energía con solo escuchar tu voz, verte a través de Zoom o incluso con solo mirar una fotografía tuya. Si deseas una consulta en línea obtendrás los mismos resultados que una presencial ya que ellos usan diversas técnicas, como consultar con sus guías espirituales, ángeles, el ingreso a otros planos o sus habilidades metafísicas para realizar sus lecturas.

Un psíquico no sabe todo sobre ti – Verdadero

Los psíquicos reales no son capaces de saber todo lo que piensas y ver todo lo que haces o hiciste. Solo captan la información necesaria con base en lo que el cliente desee saber sobre su vida. “Un consejero espiritual no está leyendo su mente per se. Más bien, está analizando y traduciendo la energía que puede leer de usted durante su lectura”, comentó el reporte de Keen.com.

Psíquicos y médiums son lo mismo – Falso

Si bien todos los médiums son psíquicos, no todos los psíquicos son médiums. Los médiums se conectan con los seres fallecidos a través de sus habilidades paranormales. Su objetivo es ser el puente por el que se conecta el plano espiritual donde habitan las almas y el plano terrenal para ayudarte a superar el duelo.

Saben exactamente quién fuiste en tu vida pasada – Falso

Un verdadero psíquico no sabe con precisión qué persona fuiste en tu vida pasada. Si bien puede percibir algunas pistas en tu energía, no tienen la habilidad para decirte el nombre de tu “yo” del pasado.

El futuro está predeterminado – Falso

La mayoría de las personas que acuden con un psíquico desean saber qué pasará con su futuro, lo cual, a consideración de Keen.com es una pérdida de tiempo. Ellos afirman que cada persona forja su propio destino en el presente y el futuro es consecuencia de nuestros actos del hoy. Los eventos de mañana pueden ser cambiados y los psíquicos solo nos dan una idea de lo que podría suceder.

Te puede interesar: 5 claves que te ayudarán a entender el mundo mágico y espiritual