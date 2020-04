¿Quiénes son mis guías espirituales y cómo puedo contactarlos?

Los guías espirituales son seres que te orientan y comparten su sabiduría en momentos difíciles

Los guías espirituales son aquellos seres que se hacen presentes en momentos complicados de tu vida o cuando tienes la necesidad de tomar una difícil decisión y no sabes qué hacer. Ellos estarán disponibles para brindarte su riqueza y sabiduría. Su propósito es, precisamente, orientarnos desde el momento en que nacemos hasta el día en que dejamos el plano terrenal.

En religiones como la cristiana, se cree que son los ángeles de la guarda quienes cumplen esa función, pero también existen otras entidades como hadas, espíritus de animales o nuestros antepasados, quienes podrían desempeñar ese rol; dependerá de la fe que le tengamos a nuestro guía.

Cómo contactarte con tus guías espirituales

Comunicarte con tus guías espirituales no es tan complicado como pareciera debido a que ellos quieren y desean ayudarnos. El portal White Forest reseñó 5 maneras de poder contactarnos con ellos.

Ayúdate con un péndulo

Los péndulos son herramientas poderosas que sirven para este propósito, aunque no todas las personas están familiarizadas con su uso. Si decides usar esta técnica, lo primero que debes hacer es relajar tu mente y sentarte en un lugar tranquilo. Concéntrate y solicita la presencia de tus guías espirituales para pedirles orientación. Recuerda que los péndulos funcionan mejor a respuestas concretas como “sí” y “no”, por lo que tus preguntas deben ser en función de estas respuestas.

En un papel escribe “sí” y “no”; concéntrate en tu pregunta, sostén el péndulo en medio de las dos respuestas y notarás que elegirá un lado.

Oráculos o cartas del tarot

Las cartas del Tarot se recomiendan para aquellos que tengan un poco de experiencia utilizándolas, ya que no todos conocen el significado de los arcanos. Concéntrate y llama a tus guías espirituales y haz tu pregunta en voz alta. Extiende tus cartas y elige aquellas que te estén llamando. Recuerda siempre agradecerles cuando hayas terminado.

Pregunta su nombre

Es algo muy simple como relajar tus pensamientos, cerrar los ojos y preguntar su nombre en voz alta o en tu mente. El nombre vendrá a ti tarde o temprano y sabrás que es el de tu guía espiritual por intuición. Saber cómo se llaman fortalecerá tu vínculo con ellos.

Pide señales

Aunque no lo creas es posible que tus guías ya te hayan dado señales de que están contigo y no lo notes. No dudes solicitarles mensajes cuando necesites de ellos, por ejemplo, pide te den una señal sobre alguna decisión que debas tomar. Tu mente debe estar abierta para poder recibir la orientación que deseas.

Solicita se manifiesten en tus sueños

Si eres una persona visual desearás ver a tus guías, así que puedes pedir que se manifiesten en tus sueños. Antes de ir a dormir, solicita su presencia en tus sueños y pide que te respondan algunas preguntas.

