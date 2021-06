Actividades de verano con seguridad para los niños durante la pandemia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El verano pasado, a causa de la pandemia, muchas familias se encerraron en sus casas y evitaron reunirse fuera de su hogar. Si bien las vacunas contra la COVID-19 nos darán más libertad este verano, esto puede generar cierta confusión sobre cómo hacer planes cuando algunos miembros de la familia están completamente vacunados y otros todavía no.

Puntos clave

• El 37% de los

padres o cuidadores no esperan que sus hijos tengan un verano típico este año, según una reciente encuesta de CR representativa a nivel nacional.

• Los adolescentes completamente vacunados pueden reunirse sin mascarilla de manera segura. Para los niños menores de 12 años que aún no pueden ser vacunados, se siguen aplicando las normas de distanciamiento social y uso de mascarillas.

• Los niños no vacunados pueden visitar y quedarse con amigos o familiares que estén completamente vacunados, siempre y cuando ninguno de los niños no vacunados corra un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave a causa de la COVID-19.

• Si dos familias con adultos completamente vacunados y niños no vacunados quieren irse de vacaciones juntos, deben hospedarse en alojamientos separados.

• ¿Quieres reservar un campamento para tu hijo? Elige uno donde los niños pasen el día en grupos reducidos, mayormente al aire libre y con distanciamiento, y que usen mascarillas cuando estén en lugares cerrados.

• Los expertos afirman que, para las familias, los viajes por carretera son más seguros que los viajes en avión.

Para comienzos del verano, es posible que la mayoría de los adultos en los Estados Unidos que querían ser vacunados contra la COVID-19 ya hayan recibido sus vacunas. Pero dado que ninguna de las vacunas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos está aprobada para menores de 12 años, eso deja a millones de niños desprotegidos por el momento. También hace que los padres tengan que lidiar con muchas preguntas mientras intentan planificar el verano para sus familias.

“Extraño estar con mis amigos y espero que podamos reunirnos cuando todos estemos vacunados”, dice Michelle Galvanek, quien vive en Annapolis, Maryland. “Dado que mi hija de 9 años, que no será vacunada, está casi siempre conmigo (soy madre soltera), no sé si todavía tendremos que usar mascarillas y mantener distancia social”.

Hemos aprendido mucho sobre cómo mantenernos a salvo desde el verano pasado, pero una encuesta representativa a nivel nacional de 2,079 adultos estadounidenses enviada en mayo encontró que muchas personas todavía tienen preocupaciones sobre lo que es seguro para sus hijos. Entre los que viven con niños menores de 18 años, el 37% dijo que no cree que sus hijos tengan un verano típico, lo que significa que, hasta cierto punto, no participarán en actividades a las que se hubieran unido niños de la misma edad antes de la pandemia.

Los expertos dicen que todos deberíamos esperar que las cosas se sientan más fáciles este año que el año pasado, pero aún así no será lo que la mayoría de la gente consideraría normal. “Mi mejor suposición es que será mejor que el verano pasado en términos de lo que estamos haciendo, pero no volverá a ser como era en el verano de 2019″, dice Sean O’Leary, MD, MPH, profesor de pediatría y especialista en enfermedades infecciosas pediátricas en el campus médico Anschutz de la Universidad de Colorado y en el Children’s Hospital Colorado.

Eso se debe en parte al hecho de que, para los niños, las reglas sobre distanciamiento social no han cambiado mucho. Por supuesto, muchos niños que contraigan COVID-19 experimentarán solo síntomas leves, o ningún síntoma en absoluto.

“Sin embargo, los niños que tienen afecciones que los exponen a un alto riesgo (como síndrome de Down, sistema inmunológico comprometido, diabetes u obesidad) corren un mayor riesgo de hospitalización o incluso de muerte por COVID-19”, afirma O’Leary.

No obstante, “la efectividad de las vacunas se mantiene y debería generar una disminución en la propagación comunitaria, reduciendo aún más el riesgo para los niños”, dice Buddy Creech, MD, MPH, director del Programa de Investigación de Vacunas de Vanderbilt. “Creo que hay motivos para ser optimistas”. A pesar de que la pandemia continúa, aún puedes disfrutar de la temporada y divertirte en familia, ya sea si te quedas cerca de casa, visitas a familiares o amigos, consideras ir de campamento de verano o hacer un viaje.

Niños reunidos con niños

La idea de que se reúnan grandes grupos de niños (especialmente adolescentes sin supervisión) ha sido motivo de alarma para los padres durante el último año. Y con razón: “Los adolescentes se parecen un poco más a los adultos en términos de su capacidad para contraer y transmitir COVID, en comparación con los niños más pequeños”, afirma O’Leary.

La encuesta de CR encontró que muchos padres están preocupados por dejar que sus hijos estén cerca de niños no vacunados que no usan mascarillas. El 38% cree que esto es algo o muy arriesgado al aire libre, y el 44% lo dice en interiores. Cuando se les preguntó sobre su nivel de comodidad con sus hijos cerca de niños vacunados que no usan cubrebocas, casi el 20% dijo que siente que es al menos algo inseguro tanto en interiores como en exteriores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que para cualquier persona que esté completamente vacunada, es decir, dos semanas después de su última inyección requerida, participar en actividades en interiores y exteriores sin una máscara representa un riesgo mínimo de contraer COVID-19 y el riesgo de que las personas vacunadas transmitan el virus a personas no vacunadas es bajo.

Para los niños vacunados, esto significa que estar con amigos está bien. Pero para los niños no vacunados, las citas para jugar y las reuniones deben continuar como antes, con grupos pequeños, mascarillas, distanciamiento social y, en su mayoría, juegos al aire libre, como norma.

Actualmente, los niños de 12 a 17 pueden recibir la vacuna Pfizer y BioNTech. (El uso de la vacuna Moderna puede estar autorizado en este grupo de edad en algún momento este verano). La aprobación de la vacuna para niños más pequeños está más lejos, aunque Pfizer ha dicho que espera solicitar autorización para niños de 2 a 11 años en el otoño.

Visitar a familiares y amigos

De acuerdo con las recientes pautas de los CDC, las personas que están completamente vacunadas pueden reunirse de manera segura sin la necesidad de usar mascarilla, aunque aún deben usarla en entornos de atención médica; mientras viajan en autobuses, trenes, aviones y transporte público y cuando lo requiera la ley estatal o local. Entonces, si todos en tu grupo (incluidos tus hijos) están vacunados, estar juntos sin máscara no será un problema.

E incluso los niños que no están vacunados pueden pasar tiempo con sus abuelos, amigos u otros parientes que estén completamente vacunados, y quedarse en sus casas.

“Si te juntas con un grupo familiar, pueden quitarse las mascarillas”, dice Creech. “Si te reúnes con dos o más grupos familiares que incluyen personas no vacunadas o que corren mayor riesgo, aún debes usar mascarilla y hacer cosas al aire libre lo más posible”.

En este momento, las grandes reuniones multifamiliares, las bodas y otros eventos importantes son seguros para las personas vacunadas, pero aún se consideran riesgosos para las personas no vacunadas. “Si existen pautas en tu área, debes seguirlas, pero, de todas maneras, como ya sabemos: menos personas es mejor, afuera es mejor y las mascarillas funcionan”, dice O’Leary.

Campamentos diurnos y campamentos nocturnos

La mayoría de los campamentos de verano fueron cancelados el año pasado y muchos de los que no, se veían muy diferentes. “Mi hija asistió a un campamento de teatro el verano pasado con un grupo de 10 (en lugar de 30), y los niños usaban protectores faciales y permanecían a una distancia de 6 pies en todo momento”, recuerda Traci Gallagher de Milford, Connecticut. Este verano, más campamentos de verano planean abrir, pero debido a que los niños menores de 12 años no serán vacunados, la Asociación Estadounidense de Campamentos y los CDC recomiendan que los campamentos tomen todas las precauciones contra COVID a las que nos hemos acostumbrado.

La encuesta de CR encontró que dos tercios de los padres sienten que asistir a un campamento diurno donde todos los protocolos de seguridad recomendados están en su lugar es algo o muy seguro para sus hijos, mientras que poco más de la mitad sienten lo mismo acerca de los campamentos nocturnos.

Estas medidas fueron muy útiles para prevenir la transmisión de COVID en los campamentos que sí funcionaron el verano pasado, según una nueva investigación. Un estudio patrocinado por la Asociación Estadounidense de Campamentos analizó la efectividad de las medidas de prevención tomadas por 486 campamentos nocturnos y diurnos el verano pasado, y descubrió que en los campamentos donde tanto los niños como el personal usaban mascarillas regularmente, había un 73% y un 87% menos de riesgo de transmisión de COVID para los campistas y el personal, respectivamente, en comparación con los campamentos que no tenían políticas estrictas de cobertura facial. En total, alrededor de 90,000 campistas fueron parte del estudio y solo hubo 30 casos confirmados de COVID entre ellos (y 72 entre el personal).

Un estudio de los CDC publicado en agosto pasado, que observó 4 campamentos de día y noche en Maine, demostró que prácticas como hacer cuarentena antes de la llegada, pruebas antes y después de la llegada, controles diarios de síntomas, grupos reducidos y cubiertas faciales y distanciamiento social fuera de esos grupos dieron como resultado solo 3 pruebas positivas entre 1,022 niños y consejeros.

Antes de reservar un campamento, averigua cómo son los protocolos de seguridad para prevenir la propagación de COVID, incluyendo las políticas de vacunación, y cómo interactuará tu hijo con los consejeros y otros niños. Según los CDC, el riesgo para los niños en el campamento es más bajo cuando hay un grupo pequeño de niños, todos de la misma área local, que permanecen juntos todo el día, en su mayoría al aire libre y se mantienen físicamente distanciados. El mayor riesgo ocurre cuando los campistas que provienen de varias áreas geográficas se mezclan entre grupos y no mantienen la distancia física. “Este verano, sé más cauteloso y elige un campamento que mantenga a los niños en grupos más reducidos y que requiera usar mascarillas si están adentro”, recomienda O’Leary.

Planes para vacacionar en familia

Después de más de un año de viajes cancelados, muchas familias lógicamente están ansiosas por viajar nuevamente. Aun así, los padres tienen preguntas sobre qué es seguro: ¿Hacer un viaje por carretera? ¿Tomar un vuelo nacional corto? ¿Aprovechar un boleto barato a Europa?

“Las variantes (del virus) están dificultando un poco las predicciones sobre la seguridad durante los viajes este verano”, dice O’Leary. “Las vacunas están demostrando ser altamente efectivas para prevenir la muerte, pero aún debemos tener cuidado ante la posibilidad de transmisión a las grandes poblaciones de riesgo y los que no estén vacunados”.

Si la encuesta de CR sirve de indicador, es posible que muchas familias viajen por avión este verano, ya que el 65% de los padres afirman que viajar en avión es muy o bastante seguro para sus hijos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien los CDC actualizaron recientemente su guía para viajar, levantando muchas restricciones, los cambios se aplican solo a las personas que han sido vacunadas. Para las familias, eso significa tratar de seguir dos conjuntos de reglas diferentes. “Los miembros de la familia no vacunados deben realizar la prueba antes de viajar, y realizar la prueba y ponerse en cuarentena después”, dice Creech. Los CDC recomiendan realizar pruebas para las personas no vacunadas antes y después del viaje (en avión, tren, autobús u otro medio de transporte) y seguir todas las recomendaciones y requisitos estatales y locales. (Las personas vacunadas aún necesitan usar una mascarilla mientras vuelan, pero deben hacerse la prueba solo antes de abordar un vuelo internacional a los Estados Unidos y todos los viajeros internacionales deben hacerse la prueba de 3 a 5 días después de regresar a casa).

Para los padres que viajan con niños, los viajes por carretera son más seguros que volar. “Volar te pone en contacto con otras personas durante un período prolongado de tiempo, y hay varios puntos de alto riesgo a lo largo del viaje, incluido el aeropuerto y el avión”, afirma Ravina Kullar, MPH, PharmD, vocera de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. “Durante un viaje por carretera de varios días, es mucho más fácil evitar estos puntos de alto riesgo, incluso si pasas la noche en un hotel”.

Y no se trata solo de cómo llegarás allí. Es el lugar donde te quedarás y lo que planeas hacer durante tu viaje. “Te estás arriesgando”, dice Yvonne Maldonado, MD, presidente del comité de enfermedades infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría. “Con cuantas más personas estés en contacto, mayor será la probabilidad de exposición al contagio y mayores serán las posibilidades de que tus hijos se enfermen”.

Alquilar un lugar por poco tiempo o quedarse en una habitación de hotel con una pequeña cocina es una buena opción. Si preparas tus propias comidas, te expondrás menos a otras personas que si cenas en restaurantes todos los días. Acampar, ya sea en tiendas de campaña o en una auto caravana, es otra opción de menor riesgo.

“Alquilaremos 2 cabañas contiguas para poder vacacionar de manera segura con otra familia este verano”, dice Laura Rich, que vive en Boulder, Colorado, con su hijo de 10 años. “Los niños tendrán mucho espacio para jugar juntos al aire libre, pero podemos comer y dormir en un lugar cerrado por separado”. Los expertos coinciden en que este es un buen plan. “Los grupos familiares que incluyen a niños no vacunados deben tener sus propios espacios de convivencia”, dice Kullar. “Porque aquellos que no están vacunados todavía corren un alto riesgo de contagiarse de COVID”.

En cuanto a las actividades, los sitios al aire libre menos concurridos, como las playas y los parques nacionales o estatales, siguen siendo más seguros que los lugares que te exponen a grandes multitudes, como parques temáticos y conciertos.

Con todas las precauciones y la planificación necesarias para prevenir la propagación del COVID, es posible que, a pesar de que el verano de 2021 aún no sea todo lo que anhelas, puede ser memorable para ti y tu familia de muchas maneras.

