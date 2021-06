Vendedores ambulantes se enfrentan ante la brutalidad, el abuso y las amenazas

Vendedores por todo el condado de Los Ángeles reclaman que no solamente se enfrentan a la brutalidad de extraños que los atacan sin motivo, pero ahora con la reapertura del estado ha habido varios casos de agentes de salubridad que les quitan su mercancía.

Julio Monterroso, un vendedor de comida guatemalteca, recientemente grabó un video donde se ven a las autoridades del Departamento de Salud Pública (DPH) tirar la comida de los vendedores ambulantes.

“Llegaron a tirar la comida como de seis o siete puestos”, dijo Monterroso quien vende en el área de Westlake. “No dicen nada, no se identifican solo comienzan a tirar. De ahí se fueron para el MacArthur y a la tercera seguir tirando [comida]”.

Añadió que los agentes les advirtieron que, si los siguen viendo en la calle con sus productos de comida para vender, los multarán con $1,000 y tendrán un récord criminal.

“Nosotros somos gente trabajadora y lo que ganamos no es mucho para que lo tiren”, dijo el vendedor guatemalteco.

Indicó que él y sus compañeros se sienten frustrados ya que el permiso que pide el DPH no existe.

“Hemos llegado a querer sacar el permiso y nos dicen que si es de comida no hay”, dijo el vendedor de 36 años. “Estamos dispuestos a pagar un permiso de comida accesible”.

Cansados de este acoso y con el objetivo de hacer sus voces escuchar, alrededor de una centena de vendedores, incluyendo a Monterroso, se manifestaron frente al ayuntamiento de Los Ángeles el martes para pedir que cambien las leyes.

Sergio Jiménez, organizador con la Community Power Collective (CPC), dijo que las acciones más recientes se han visto en las áreas del este de Los Ángeles, Glassell Park, Leimert Park y la Plaza Olvera.

“Los funcionarios tienen que trabajar y presionar al DPH para identificar los pasos apropiados para poder hacer cambios en el código de saneamiento; sin estos cambios, será imposible ver un futuro próspero donde los vendedores ambulantes tendrán la oportunidad de tener éxito como microempresas independientes”, indicó Jiménez durante la conferencia de prensa el martes.

Cifras de CPC indican que menos del 2% de los aproximadamente 10,000 vendedores del condado de Los Ángeles tienen el permiso de comida.

Carla de la Paz, directora de CPC, dijo que los vendedores tienen cuatro demandas para el condado y la ciudad.

Primero, quieren que se detenga el desplazamiento de vendedores ambulantes de los conocidos centros de venta. Segundo, piden detener el uso de agentes armados del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) o del alguacil del condado de Los Ángeles (LASD) durante la revisión de venta ambulante.

“No hay otro negocio, no hay restaurante donde el LAPD se presente para hacer la inspección de alimentos”, dijo De la Paz.

La tercera demanda es para que el DPH actualice las leyes “anticuadas” de venta de alimentos.

“El condado sigue diciendo, ‘obtengan sus permisos de salud y los dejaremos en paz’ pero es imposible que los vendedores obtengan sus permisos porque esas leyes fueron escritas para restaurantes y para camiones de comida, y no se han actualizado para apoyar a los vendedores ambulantes”.

@lapublichealth is at it again! This time in Eaglerock. These are planned crack downs on #LAStreetVendors in a way we haven't seen in a long time. People are struggling to get by and you've just thrown away a days worth of earnings & FOOD, while many go hungry on the streets! pic.twitter.com/kYHDjlPIhO

— Community Power Collective (@CPColectivo) June 19, 2021